Emiten advertencia de evacuación tras incendio de Canyon Crest en el condado de Riverside

Se emitió una advertencia de evacuación en el condado de Riverside después de que estallara un incendio de vegetación en Fontana el jueves por la tarde.

El incendio de Canyon Crest se informó por primera vez alrededor de las 5:30 p. m. en el área de Canyon Crest Drive y Weeping Willow Lane, según el Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino.

En cuestión de horas, el incendio creció a más de 80 acres a una velocidad moderada.

FONTANA (UPDATE): EVACUATION WARNING has been placed for RIVERSIDE COUNTY. Area under WARNING is NORTH of 60 Fwy, EAST of Country Village Rd, SOUTH of Riverside/San Bernardino County Line and West of Sierra Ave. @CALFIRERRU is now assuming Incident Command. Additional order… pic.twitter.com/j8n0jpWstc