El IRS responde ante denuncias de personas que no han recibido su reembolso

Si usted hizo su declaración de impuestos a tiempo, pero no ha recibido su reembolso, no está solo. Telemundo 52 Responde habló con el IRS donde respondieron con respecto al retraso.

Hace más de seis meses, Claudia Reyna entregó su declaración de impuestos, y desde entonces espera su reembolso.

“Estaba preocupada porque no me había llegado a mi el reembolso y entró a la página de internet y dice que están en proceso”, dijo Reyna.

Reyna señaló que realizó su declaración con su preparador de confianza y nunca le había pasado algo así, y cuando intentó verificar directamente con la agencia federal, no recibió respuesta.

“Hablo a IRS y no me contestaron, me dijeron que me tengo que ir al website, y que nadie me podía contestar”, agregó.

Tal respuesta la molestó ya que dice, siempre ha sido puntual e incluso, en ocasiones le ha tenido que pagar al Tío Sam.

“Ellos estaban detrás de mí, y ahora que queremos nuestro dinero, ellos simplemente nos ponen que “están en proceso”, dijo Reyna.

Reyna no es la única contribuyente en esta situación.

Telemundo 52 Responde ha recibido varias llamadas de televidentes que aún no reciben sus reembolsos, por lo que llevó la pregunta a la representante del IRS, quien indica que la temporada de impuestos ha sido por demás inusual debido al a pandemia.

“Cuando llegó en marzo, los campus del IRS cerraron algunos a abrir con un poco de personal, unos en junio y otros en septiembre”, dijo Irma Treviño, portavo del IRS.

Treviño agregó que algunos casos tienen que revisarse con más detenimiento.

“Hay declaraciones de impuestos que por ley tiene que ser revisadas muy cuidadosamente, las que reclaman crédito tributario por ingreso del trabajo o el crédito adicional por hijo”, dijo Treviño.

La agencia federal pidió paciencia a los contribuyentes, asegurándo que trabajan lo más rápido posible para enviar los reembolsos.

“Una vez que el IRS haya revisado cuidadosamente, van a emitirles el pago. Sí les va a llegar, por ley tenemos que tener mucho cuidado antes de presionar el botón, para evitar el robo de reembolso”, agregó.

Para más información en cualquier tema de sus impuestos visite la página https://www.irs.gov/es