El condado de Los Ángeles reduce reglas, permite que más minoristas abran

A pesar de que los casos y muertes de COVID-19 continúan aumentando, el condado de Los Ángeles reducirá sus restricciones de salud el viernes y permitirá que negocios minoristas selectos vuelvan a abrir con el servicio en la acera, al tiempo que advierte que la pandemia está lejos de terminar.

“A medida que comencemos este viaje de recuperación, algunos de nosotros volveremos al trabajo, algunos simplemente saldremos y rodearemos a más personas. Pero eso no significa que ahora estamos viviendo en un mundo post-COVID-19 ", dijo el jueves Barbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública del condado. "Como estamos alrededor de uno

otra más, es una buena idea actuar como si alguien pudiera estar infectado con COVID-19 y usted también podría infectarse en cualquier momento.

"... El virus no ha cambiado. Todavía se puede propagar fácilmente y aún puede provocar enfermedades graves y la muerte ", dijo.

Pero con la tasa de hospitalización del condado en general estable, una indicación de que el área ha evitado un aumento temido en casos que podrían haber abrumado las instalaciones médicas, los funcionarios de salud dijeron que están preparados para aflojar la orden Safer At Home que se emitió en marzo para ayudar a aplastar el curva de infecciones por COVID-19.

La medida también viene en conjunto con el estado, que emitió el jueves directrices que generalmente reflejan las anunciadas por el condado, permitiendo que reabrirán negocios seleccionados de "bajo riesgo", pero sin compras en la tienda.

Los floristas, jugueterías, librerías, minoristas de ropa, tiendas de artículos deportivos y tiendas de música podrán reabrir, pero solo con el servicio de recogida en la acera. Los concesionarios de automóviles también podrán reabrir, pero con estrictas medidas de distanciamiento social y control de infecciones en las salas de exposición.

El condado volverá a abrir su extenso sistema de senderos para caminatas el sábado, con la excepción de los populares senderos Runyon Canyon, y se requerirá que los visitantes usen cubiertas faciales y mantengan seis pies de espacio el uno del otro.

Los grupos grandes también estarán prohibidos. Los campos de golf reabrirán el sábado, también con restricciones en grupos y actividades.

Pero a pesar de que las órdenes de salud se reducen, las autoridades continuaron advirtiendo que las personas que abandonan sus hogares deben seguir usando protectores para la cara cuando se mezclan con otros miembros del público, y deben mantener una distancia de seis pies entre ellos y otros.

Ferrer también dijo que las personas que saben que han estado expuestas a alguien con la enfermedad deben ponerse en cuarentena durante 14 días, lo que se reconoce como el período de incubación del virus.

"A medida que volvemos a abrir, es probable, porque hay más personas cerca, que podría haber una mayor propagación de la infección", dijo. “Pero es posible que no veamos información que nos diga si esto está sucediendo durante algunas semanas. Por lo tanto, necesitaremos pasar algún tiempo reuniendo información todos los días durante muchas semanas para ver cuál es el impacto de tener más y más personas en nuestra comunidad ”.

Para aclarar el tema, Ferrer dijo que si solo 1 millón de residentes del condado, el 10% de la población, que se han quedado en su mayor parte en casa de repente comienzan a circular, es probable que hasta 50,000 de ellos se infecten o se infecten, según Las pruebas de anticuerpos que mostraron que aproximadamente el 5% de la población se ve afectada por el virus.

Si solo el 5% de las personas que se infectan se enferman gravemente, eso significa que 2.500 personas necesitarán ser hospitalizadas, en un sistema hospitalario del condado que en promedio solo tiene alrededor de 2,000 camas disponibles por día.

"Estos números demuestran que hay mucho en juego mientras nos relajamos más seguros en casa, y que reabrir nuestro condado, incluso lentamente, solo funciona si todos estamos realmente comprometidos a ser cuidadosos", dijo.

Ella calificó el esfuerzo de reapertura como un "acto de equilibrio", pero advirtió que las órdenes de cierre podrían imponerse nuevamente si hay un aumento dramático en las muertes.

"Si no lo hacemos bien, si realmente no podemos cumplir con la guía, si es demasiado difícil mantener nuestra distancia cuando estamos fuera, si es demasiado difícil mantener las cubiertas de tela que pueden ofrezca cierta protección el uno al otro, veremos ese pico que no queremos ver y necesitaremos volver a más restricciones ", dijo.

El gobernador Gavin Newsom se hizo eco de esos comentarios el jueves, y señaló que se reportaron 92 muertes por virus en California entre el miércoles y el jueves.