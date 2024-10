Drogas, pandillas y armas: ¿Por qué se están desviando más casos locales para su procesamiento?

Varios funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley afirman que los arrestos e investigaciones que tradicionalmente lleva a cabo la Fiscalía de Distrito del Condado de Los Ángeles, incluidos ciertos casos de drogas, pandillas y armas, están siendo desviados con mayor frecuencia por la policía a los fiscales federales en un esfuerzo por obtener penas más severas.

Algunos de los ejemplos más visibles, dijeron los funcionarios, han sido las investigaciones de muertes por fentanilo, donde, hasta hace poco, el fiscal de distrito George Gascón había dicho que no apoyaba la presentación de cargos de asesinato contra los proveedores de drogas responsables de muertes por sobredosis, y dijo a través de un portavoz en 2021 que el aumento de las penas por delitos relacionados con las drogas no salva vidas.

En la actualidad, los miembros de un grupo de trabajo local especializado en investigaciones sobre muertes de proveedores de drogas suelen acudir directamente a las autoridades federales.

“Ya no tenían confianza después de reunirse con la alta gerencia y no han llevado más casos a la oficina del fiscal de distrito”, dijo Brian Schirn, un fiscal veterano de 30 años y subdirector jefe de la unidad de narcóticos de la oficina del fiscal, hablando con el I-Team de nuestra estación hermana NBCLA como ciudadano privado, no como representante de la oficina.

Schirn dijo que la muerte por sobredosis accidental de fentanilo en octubre de 2022 de un joven de 18 años en Santa Clarita llamado Jax Markley fue un punto de inflexión, después de que uno de los ejecutivos de Gascón anulara las recomendaciones de los fiscales de presentar un cargo de asesinato en segundo grado contra el proveedor que vendió a Markley pastillas falsificadas que contenían fentanilo.

Según un memorando interno de la oficina del fiscal de distrito, la subdirectora del fiscal de distrito Sharon Woo ordenó que el caso se presentara como homicidio involuntario, que generalmente conlleva una pena máxima de hasta cuatro años de prisión.

“Todos pensamos que era un caso increíblemente sólido”, dijo Schirn, quien dijo que Estuvo de acuerdo en que el caso debería haberse presentado como asesinato en segundo grado.

Luego, los detectives presentaron la misma información a la Fiscalía de los Estados Unidos, donde el proveedor de drogas, Skylar Mitchell, fue acusado de un cargo federal de distribución de fentanilo con resultado de muerte.

"Se declararon culpables de inmediato, porque era un caso muy sólido y convincente", dijo Shirn sobre la evidencia contra Mitchell, quien está programado para ser sentenciado en diciembre y enfrenta no menos de 10 años de prisión, según los fiscales federales.

El abogado defensor de Mitchell no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Un portavoz de Gascón no respondió el miércoles a preguntas específicas sobre el caso Markley o la apariencia de que la policía local estaba ideando formas de eludir a la oficina del fiscal del distrito, pero dijo en un correo electrónico: "Vender fentanilo ilegal a sabiendas puede equivaler a un acto de cruel indiferencia por la vida humana. Es por eso que nuestra oficina trata las ventas ilegales de fentanilo con la mayor seriedad. Estamos comprometidos a procesar a quienes distribuyen ilegalmente fentanilo y otras sustancias peligrosas".

El enfoque de Gascón cambió recientemente.

Después de desestimar los procesamientos por asesinato de proveedores de drogas por ineficaces en 2021, la oficina de Gascón presentó 3 casos de ese tipo en 2024, incluido contra Jestice James, una madre acusada de abuso infantil y asesinato por la muerte de sus gemelos, quienes, según las autoridades, estuvieron expuestos al fentanilo.

"Estamos aquí para hablar sobre cómo la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles nos falló", dijo Matt Markley, el padre de Jax, cuando se sentó con el I-Team para discutir las decisiones de acusación del fiscal.

Dijo que estaba enojado cuando se enteró de la decisión del fiscal de presentar un cargo menor de homicidio involuntario, y personalmente apeló al fiscal Gascón para que lo reconsiderara.

"Me quedé un poco estupefacto porque responsabilizamos a los conductores ebrios, ¿por qué no responsabilizamos a este adicto por matar a otras personas?", dijo Markley, quien dijo que votó por Gascón en 2020 y apoyó algunas de sus políticas de reforma judicial.

Markley dijo que se sintió aún más frustrado cuando se enteró de que la oficina del fiscal del distrito había presentado casos de asesinato de proveedores de fentanilo en los últimos meses.

“¿Por qué el cambio? Justo antes de un ciclo electoral, me pregunto. Y es por eso que estoy lo suficientemente enojado como para sentarme aquí frente a ustedes y compartir esto”, dijo Markley.

Otros funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley dijeron que los recientes procesamientos federales de los presuntos pandilleros responsables del asesinato del oficial de policía de Los Ángeles Fernando Arroyos, que también se discutió inicialmente con la oficina del fiscal del distrito, y un nuevo esfuerzo para procesar los arrestos locales por armas de fuego en un tribunal federal también son instructivos.

“Lo que estamos haciendo aquí es ampliar el número de casos que presentamos a nivel federal”, dijo el fiscal federal Martin Estrada en una conferencia de prensa en marzo en la que anunció una asociación para la aplicación de la ley contra los delitos con armas de fuego con el Departamento de Policía de Los Ángeles y los Departamentos del Sheriff del Condado de Los Ángeles y del Condado de Ventura.

Estrada dijo que el programa de armas de fuego se estaba llevando a cabo en conjunto con los fiscales locales, aunque Gascón no se presentó al evento.

Un portavoz de la Fiscalía de los Estados Unidos dijo que era difícil evaluar cuántos casos locales se han presentado para su consideración federal, ya que la oficina no lleva estadísticas que recopilen esa información.

Schirn, el fiscal de narcóticos, dijo que los casos que se están trasladando al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, donde sólo ciertas categorías de delitos investigados localmente pueden procesarse bajo la ley federal, parecen ser una respuesta a algunas de las políticas de Gascón que restringían el uso de mejoras en las sentencias por pandillas, armas y narcóticos, que han tenido el efecto de reducir las penas para una variedad de delitos graves.

“La razón por la que acepté aparecer ante la cámara, a pesar de que estoy muy nervioso, es porque durante 30 años les he pedido a las víctimas y a los testigos que acudan a los tribunales y tengan el coraje de ser honestos y veraces”, dijo Schirn.

"¿Y quién soy yo como fiscal cuando sé que están sucediendo cosas horribles y no tengo el coraje de hacerlo?"

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.