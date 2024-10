George Gascón quiere que los votantes recuerden estos aspectos cuando vayan a votar

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, puede estar más de 20 puntos por detrás de su rival en una encuesta reciente, pero quiere que los votantes recuerden lo que ha hecho por ellos durante los últimos tres años.

Uno de los logros de los que habló es su ofensiva contra los empleadores que cometieron robo de salarios.

"Ahora tenemos 325 trabajadores a los que se les devolvieron más de 3 millones de dólares", dijo Gascón durante su entrevista en la NewsConference de NBC Los Ángeles, y agregó que su oficina también ha perseguido los delitos ambientales y ha buscado de manera rigurosa pero "pensativa" la rendición de cuentas de la policía.

Si bien Gascón es muy consciente de las críticas de que puede ser suave con el crimen y que sus políticas pueden haber llevado a los angelinos a sentirse inseguros, el fiscal de distrito pareció culpar a la pandemia de COVID-19 por el sentimiento, ya que las estadísticas del FBI muestran que los delitos violentos y las tasas de homicidio disminuyeron en 2023 y principios de 2024.

"Pasamos por un período horrible durante la pandemia. Creo que tuvo un impacto tremendo, no solo en el sistema legal penal, sino que tuvo un tremendo desplazamiento social", dijo Gascón. “Si bien las cosas están empezando a mejorar, aún vivimos con el remanente de dos años de tiempos muy, muy difíciles”.

El fiscal de distrito de uno de los condados más grandes de la nación también insistió en que su oficina ha estado procesando agresivamente cuando es necesario, pero con un enfoque "considerado" para evitar condenas injustas.

"Si es apropiado, perseguiremos (a los convictos de asesinato) de por vida sin posibilidad de libertad condicional. Lo que estamos haciendo es que cuando alegamos mejoras, somos mucho más considerados, pero lo hacemos cuando es apropiado", explicó Gascón.

También defendió las reformas progresistas que implementó, incluidas las políticas que apuntan a terminar con el encarcelamiento masivo.

"Estamos procesando los casos agresivamente. Estamos enviando a las personas a prisión agresivamente cuando es necesario. Pero también estamos tratando de asegurarnos de que cuando las personas son condenadas lo sean porque merecen ser condenadas", dijo.

Gascón también dijo que su misión progresista de reformar el sistema de justicia penal del condado de Los Ángeles necesita más de un mandato.

“No se puede reformar todo un proceso que ha estado roto durante tantos años en un período de cuatro años”, dijo el fiscal. “Sería un honor si tuviera el apoyo (de los votantes), pero entiendo que esto es una democracia y la gente tiene derecho a elegir a quien quiera”.

