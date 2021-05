Dreamers ganan demanda para poder salir y entrar de Estados Unidos de forma legal

Viajar al extranjero ya no será solo un sueño para muchos jóvenes amparados bajo el programa “DACA”.

Una demanda en contra del gobierno de Joe Biden les abrió la puerta para poder salir y entrar a los Estados Unidos de forma legal.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La noticia llega en el mejor momento para muchos de estos jóvenes que necesitan viajar a México u otros países por cuestiones de trabajo, estudios o por razones humanitarias.

Más de 200 estudiantes amparados bajo el programa DACA y una organización educativa de Long Beach, demandaron y ganaron el caso al gobierno norteamericano para que les permita salir de Estados Unidos para visitar a sus familiares en sus países de origen.

El alcance de esta victoria terminará beneficiando a muchas a otras personas.

“Creo que el impacto más importante no es solo con estos 210 Dreamers que vamos a concederles esta oportunidad de regresar a sus países, también que ellos puedan regresar a sus universidades o colegios comunitarios”, dijo Armando Vásquez Ramos, profesor de centro de estudios en Long Beach.

Muchos de estos jóvenes llevan meses esperando un permiso especial para poder viajar al extranjero a ver a sus parientes, ya que la mayoría de ellos fueron traídos por sus padres a EEUU cuando eran niños, y no recuerdan nada de sus abuelos, tíos u otros familiares.

“Hay participantes que tenían la ilusión de ver a sus familias y ya fallecieron por la pandemia, y nosotros seguimos esperando, no es justo”, dijo Lidieth Arévalo, beneficiara de DACA.

“Yo no he podido ir a México por más de 27 años. Desafortunadamente, mi papá falleció, mis abuelitos fallecieron, mi familia y yo no pudimos estar presentes, en esta ocasión, para mí significa mucho, ya que podré visitar la tumba de mi papá”, dijo Míriam Delgado, beneficiara de DACA.

Según expertos en el tema, esto es solo el principio para que todos estos jóvenes puedan por fin legalizar su situación migratoria aquí en Estados Unidos.

Se calcula que unos 700 mil jóvenes, la mayoría de ellos latinos, están amparados bajo el programa DACA y miles de ellos se verán beneficiados con este histórico logro.