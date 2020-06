Disneyland retrasa su fecha de reapertura

Disneyland había propuesto una fecha en julio para una reapertura gradual de los parques, esperando la aprobación del gobierno, pero funcionarios de la compañía dijeron el miércoles que se retrasaría esa fecha.

Funcionarios del parque dijeron que no volverían a abrir porque el estado dijo que no iba a publicar las pautas de reapertura para parques temáticos hasta después del 4 de julio. Los parques temáticos ya estaban planeados para abrir con significantes restricciones, pero las autoridades dijeron que Disneyland y California Adventure ya no reabrirían el 17 de julio.

No estaba claro de inmediato cuál sería la nueva fecha de reapertura.

Han pasado cuatro meses desde que los parques cerraron debido a preocupaciones de seguridad por la pandemia de coronavirus. El 17 de julio sería el 65o aniversario del parque.

Aun así, Downtown Disney District sí está listo para reabrir el 9 de julio.

Los funcionarios de Disney dijeron en un comunicado que, para reabrir los parques temáticos, Disney necesitaría negociar acuerdos con los sindicatos en nombre de los empleados.

"Agradecemos a nuestro elenco e invitados por su paciencia durante este tiempo sin precedentes mientras esperamos la aprobación de los funcionarios del gobierno", dijo un portavoz de Disney en un comunicado.

Volverán a llevar a cabo los desfiles y los espectáculos nocturnos en una fecha todavía más tarde debido a que esos eventos atraen a grandes multitudes.

El cierre de los parques el 14 de marzo marcó la cuarta vez que Disneyland en California había cerrado desde su apertura en 1955. Primero cerró después del asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963, luego en 1994 debido al mortal terremoto de Northridge, y la tercera vez fue después de los ataques terroristas del 11 de septiembre.

Si bien Universal City Walk en Hollywood reabrió el miércoles con restricciones, no estaba claro de inmediato cuándo volvería a abrir el parque temático.