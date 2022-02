Disminuye el número de hospitalizaciones por COVID-19 en el condado de Los Ángeles

La cantidad de pacientes con COVID-19 en los hospitales del condado de Los Ángeles se redujo en más de 200 personas, cayendo de 3233 a 3012, continuando la tendencia a la baja de las últimas dos semanas, según las últimas cifras estatales publicadas el sábado.

De esos pacientes, 616 estaban en cuidados intensivos, frente a los 652 del viernes.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Algunos pacientes ingresaron a los hospitales por otras razones y solo descubrieron que tenían COVID después de una prueba ordenada por el hospital.

Los últimos números se produjeron cuando los funcionarios de salud locales informaron otras 84 muertes asociadas con el coronavirus y 9,997 nuevas pruebas positivas de COVID-19, lo que eleva el total del condado a 2,720,216 casos y 29,364 muertes desde que comenzó la pandemia.

Los números de casos del sábado pueden reflejar un retraso en los informes del fin de semana.

La directora de Salud Pública, Barbara Ferrer, dijo el viernes que si el condado quiere poner fin al aumento invernal de infecciones por COVID, “tendremos que continuar con las medidas de protección de sentido común que sabemos que pueden retrasar la transmisión de COVID-19”.

“Estos incluyen usar una máscara cuando está cerca de otros hasta que la transmisión sea menor; hacerse la prueba, si es posible, antes de reunirse con otras personas, especialmente si se reúne con personas de alto riesgo, incluidas las no vacunadas, o en interiores o en un lugar al aire libre lleno de gente donde no siempre se usan máscaras, y después de haber estado expuesto a un caso positivo; quedarse en casa y lejos de los demás si está enfermo o tiene un resultado positivo; y vacunarse y reforzarse si aún no está al día”, dijo.

Sus comentarios se produjeron al final de una semana en la que surgieron preguntas sobre la efectividad del mandato de uso de máscaras del condado, provocadas por fotos de fanáticos del fútbol en el estadio SoFi que ignoran en gran medida el requisito.

La supervisora ​​​​del condado, Kathryn Barger, dijo que el cumplimiento laxo del mandato debería conducir a una reevaluación de si debe permanecer en vigor. Pero la presidenta de la Junta de Supervisores, Holly Mitchell, dijo que la regla permanecerá vigente hasta que las tasas de transmisión caigan a un nivel más seguro.

Ferrer dio a conocer el jueves las métricas para una posible relajación de las órdenes de enmascaramiento, diciendo que el mandato se eliminará en los "megaeventos" al aire libre y al aire libre en las escuelas y guarderías si las hospitalizaciones por COVID-positivo en el condado caen por debajo de 2500 durante siete días consecutivos. .

La tasa promedio de siete días de personas que dieron positivo por el virus siguió cayendo, alcanzando el 5,7% el sábado, frente al 6,4% del viernes y el 6,7% del jueves, según el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

Hasta el jueves, Ferrer dijo que el 82% de los residentes elegibles del condado mayores de 5 años han recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que el 73% están completamente vacunados y el 34% están vacunados y reforzados. Entre los 10,3 millones de residentes, el 77 % tiene al menos una dosis, el 69 % está completamente vacunado y el 32 % está vacunado con una vacuna de refuerzo.

Las cifras mostraron que los niños entre 5 y 11 años todavía tienen las tasas de vacunación más bajas, con solo el 32% que recibió una dosis y el 23% con la vacuna completa.

Ferrer señaló que durante el mes de enero, los niños de 5 a 11 años representaron el 15 % de todos los casos de COVID en el condado, a pesar de que solo representan el 9 % de la población. Los adolescentes de 12 a 17 años representaron el 13% de todos los casos, mientras que representan solo el 7% de la población.

“Los niños se infectan con COVID-19”, dijo.