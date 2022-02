Cuánto dinero ganan los artistas del show de medio tiempo del Super Bowl

En un lapso de 25 minutos, un estadio de fútbol se transforma en una icónica sala de conciertos y viceversa, exhibiendo el mayor talento musical del mundo frente a la audiencia más grandiosa de la televisión.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVI no será diferente.

Después del segundo cuarto del juego Bengals vs. Rams el domingo, millones de ojos estarán viendo actuaciones de medio tiempo exageradas en el SoFi Stadium en Los Ángeles.

Luces, cámara, acción: echemos un vistazo a cuánto se les paga a los artistas de medio tiempo y qué esperar en el espectáculo de este año:

¿Quién se presenta en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVI?

El Super Bowl LVI tiene una alineación icónica para su espectáculo de medio tiempo.

Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar y Mary J. Blige están listos para subir al escenario entre el segundo y tercer cuarto del juego.

¿CUÁNTO COBRAN LOS ARTISTAS DEL MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL?

Puede estar pensando que la NFL estará dispuesta a pagar mucho dinero para obtener una alineación tan icónica de artistas de medio tiempo. La verdad es que los artistas que se presentan en el medio tiempo del Super Bowl históricamente no ganan nada.

En una entrevista de 2016 con Forbes, la portavoz de la NFL, Joanna Hunter, dijo: “No pagamos a los artistas. Cubrimos los gastos y los costos de producción”.

¿POR QUÉ LOS ARTISTAS ACTÚAN EN LOS ESPECTÁCULOS DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL?

Si bien los artistas de medio tiempo no reciben un cheque de pago de la NFL por su tiempo y esfuerzo, en última instancia, obtienen beneficios financieros a través de su exposición garantizada a millones de personas.

A través de las actuaciones de medio tiempo, los artistas tienen una oportunidad inigualable de promocionar sus álbumes o sencillos más nuevos, impulsando el tráfico a sus próximas giras o proyectos más recientes.

En 2020, Spotify informó que la actuación de Shakira en el medio tiempo del Super Bowl LIV aumentó sus reproducciones en un 230 %, mientras que la de Jennifer López aumentó un 335 %.

En 2018, el espectáculo de medio tiempo de Justin Timberlake aumentó sus ventas en un 534 %.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS ESPECTÁCULOS DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL?

Si bien la NFL no paga a los artistas del Super Bowl, los detalles de producción pueden ser bastante costosos. Ya sea para fuegos artificiales, paneles LED o entradas extravagantes, estos son algunos de los espectáculos de medio tiempo más notables que hemos visto y los costos involucrados:

2001: Aerosmith, NSYNC, 11 millones de dólares

2007: Prince, $12 millones

2013: Beyoncé, 600,000 dólares

2017: Lady Gaga, 10 millones de dólares

2020: Jennifer López y Shakira, $13 millones

¿QUÉ CANCIONES SE ESPERA QUE INTERPRETEN LOS ARTISTAS EN EL MEDIO TIEMPO?

Si bien queda por ver qué canciones interpretan estos artistas icónicos, estos son algunos de los éxitos que los fanáticos pueden esperar escuchar:

EMINEM

El rapero de 49 años de Detroit es uno de los artistas musicales más vendidos de todos los tiempos.

Canción: Lose Yourself - Eminem

DR. DRE

El rapero de 56 años de Compton, California, es el fundador y director ejecutivo de Aftermath Entertainment y Beats Electronics.

Canción: Still D.R.E. - Dr. Dre, Snoop Dogg

SNOOP-DOG

La fama del rapero de 50 años de Long Beach, California, se remonta a 1992, cuando apareció en el debut en solitario de Dr. Dre, "Deep Cover", y en el álbum debut en solitario de Dr. Dre, "The Chronic".

Canción: Drop It Like It's Hot - Snoop Dogg, Pharrell Williams

KENDRICK LAMAR

El artista de 34 años ha sido considerado como uno de los raperos más influyentes de su generación. Lamar hizo generosas donaciones para apoyar los deportes locales, los programas extracurriculares y musicales y trabajó con una organización sin fines de lucro.

Canción: Humble- Kendrick Lamar

MARY J. BLIGE

La artista de 51 años de Nueva York a menudo se conoce como la "Reina del Hip-Hop Soul".

Canción: Family Affair - Mary J. Blige

Este artículo salió originalmente en NBCLA, cadena hermana de Telemundo, para leer su versión en inglés puede ir a este enlace.