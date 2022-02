Super Bowl LVI: lo que debe saber sobre este encuentro en el SoFi Stadium

El escenario está listo para el Super Bowl LVI después de que dos emocionantes juegos de campeonato de conferencia vieron a los Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams avanzar en lo que ha sido una postemporada salvaje de la NFL.

Esto es lo que debe saber sobre el encuentro de los dos equipos el 13 de febrero.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

¿DÓNDE SE JUGARÁ EL SUPER BOWL?

El Super Bowl LVI será en el SoFi Stadium en Inglewood, que se inauguró en 2020. Este será el primer Super Bowl en el SoFi Stadium. El Super Bowl se ha jugado en el área de Los Ángeles siete veces, incluido el Super Bowl I en 1967.

¿CUÁNDO ES EL INICIO DEL SUPER BOWL?

El inicio está programado para las 3:30 p.m. hora de California (5:30 p.m. ET), el domingo 13 de febrero. El juego es una semana más tarde de lo habitual porque la NFL pasó a un calendario de 18 semanas este año, agregando una semana a la temporada.

¿CÓMO PUEDO VER EL SUPER BOWL?

El Super Bowl LVI se transmitirá en vivo por la cadena hermana NBC y en español por Telemundo.

¿QUIÉN ESTÁ JUGANDO EN EL SUPER BOWL?

Los campeones de la NFC, Los Angeles Rams, se enfrentan a los campeones de la AFC, Cincinnati Bengals en el Super Bowl LVI. Los Rams derrotaron a los San Francisco 49ers en el juego de campeonato de la conferencia. Los Bengals derrotaron a los Kansas City Chiefs en el camino para reclamar el título de la AFC, el primero en más de tres décadas.

¿CUÁNTAS VECES HAN ESTADO LOS BENGALS EN EL SUPER BOWL?

Los Bengals han jugado en dos Super Bowls, perdiendo dos veces ante los San Francisco 49ers. Perdieron el Super Bowl XVI, 26-21, marcando la primera victoria del mariscal de campo de San Francisco Joe Montana en el Super Bowl.

En el Super Bowl XXIII, los Bengals se enfrentaron nuevamente a Montana y los 49ers, esta vez perdiendo 20-16. Los Bengals son una de una docena de franquicias de la NFL que nunca han ganado un Super Bowl.

¿CUÁNTAS VECES HAN ESTADO LOS RAMS EN EL SUPER BOWL?

Cuatro La primera aparición de los Rams en el Super Bowl fue en 1980 en el Rose Bowl, donde perdieron ante los Pittsburgh Steelers. Después de mudarse a St. Louis, al final de la temporada de la NFL de 1994, los Rams ganaron el Super Bowl XXXIV, 23-16, sobre los Tennessee Titans. Perdieron ante los New England Patriots, 20-17, en el Super Bowl XXXVI.

Los Rams regresaron a Los Ángeles para la temporada 2016 y aparecieron en el Super Bowl LIII, cuando nuevamente se encontraron con Tom Brady y los Patriots, perdiendo 13-3.

¿QUIÉN SE PRESENTA EN EL ESPECTÁCULO DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL?

Es el poder de las estrellas multiplicado por cinco. Los espectadores disfrutarán de las actuaciones de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar.

¿QUIÉN CANTA EL HIMNO NACIONAL DEL SUPER BOWL?

El artista country Mickey Guyton cantará el himno nacional. La cantante de R&B Jhené Aiko cantará "America the Beautiful".

Las festividades previas al juego incluirán al dúo de gospel contemporáneo Mary Mary, acompañado por YOLA (Orquesta Juvenil de Los Ángeles) de la Filarmónica de Los Ángeles, interpretando "Lift Every Voice and Sing", dirigida por Thomas Wilkins, director principal de la Orquesta Hollywood Bowl de LA Phil.

En honor al 75.º aniversario de la Fuerza Aérea, el servicio realizará un sobrevuelo único en su tipo sobre el SoFi Stadium durante el himno nacional. El Air Force Heritage Flight será una formación de un P-51 Mustang, A-10C Thunderbolt II, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor y un F-35A Lightning II.

El DJ y productor Zedd actuará como el DJ oficial previo al juego durante los calentamientos de los jugadores.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.