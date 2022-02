En el desfile de los Ram honran la memoria de Kobe Bryant

En un día en que todo estuvo dedicado a los triunfadores del Super Bowl, la leyenda de Los Ángeles, Cooper Kupp, el receptor abierto de los LA Rams rindió homenaje a otro de los héroes de la ciudad.

Kupp levantó el trofeo Lombardi en el desfile de la victoria del Super Bowl de los Rams, y recibió una de las tres llaves de la ciudad de Los Ángeles, mientras vestía una camiseta de los Lakers con el número 8, uno de los números de Kobe Bryant.

El homenaje al querido jugador de la NBA de Los Ángeles, quien murió en un trágico accidente de helicóptero en Calabasas hace poco más de dos años, se hizo aún más conmovedor con las palabras de Kupp en el escenario durante el mitin de los Rams.

"Estoy parado aquí en esta ciudad que no sabe más que de campeones", dijo Kupp en el podio, sosteniendo el trofeo del campeonato del Super Bowl. "Kobe es parte de esto, él puso el nivel de esto".

