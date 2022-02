Los Ángeles honra a los Rams, campeones del Super Bowl, con un desfile de la victoria

La espera de Los Ángeles por un desfile de la victoria ha terminado.

El miércoles, la ciudad rendirá homenaje a los Rams, ganadores del Super Bowl, marcando una oportunidad para finalmente celebrar a un campeón. El desfile, programado para comenzar a las 11:00 a.m, tendrá aproximadamente una milla de largo, comenzando y terminando en el área del Parque de Exposiciones al sur del centro de Los Ángeles.

Los Rams, preparados para ganar ahora, que adquirieron al mariscal de campo Matthew Stafford en un intercambio antes de firmar al receptor abierto Odell Beckham y al apoyador Von Miller durante la temporada, derrotaron el domingo 23-20 a los Cincinnati Bengals para reclamar el segundo título de Super Bowl de la franquicia. Los Rams ganaron previamente el Super Bowl en 2000, pero eso fue cuando jugaron en St. Louis.

Será el primer desfile de la victoria de Los Ángeles desde 2014.

La larga espera para un desfile de celebración no ha sido por falta de campeones. Los Lakers y los Dodgers ganaron títulos mundiales en 2020, pero ninguna de las dos franquicias tuvo un desfile de victorias debido a las restricciones por la pandemia.

Esos campeonatos llegaron al final de las temporadas acortadas por la pandemia y en el apogeo de un aumento del virus en el otoño de 2020.

Los LA Kings fueron homenajeados con desfiles después de ganar la Copa Stanley en 2012 y 2014.

Los Lakers celebraron con un desfile después de su título de la NBA de 2010, pero los Dodgers no han tenido un desfile desde su victoria en la Serie Mundial de 1988.

La estrella de los Lakers, LeBron James, estuvo entre los que sugirieron un desfile combinado de la ciudad de campeones con los tres equipos, pero parece poco probable que eso suceda.

"¡¡¡Nosotros, los Dodgers y los Rams deberíamos hacer un desfile conjunto!!!'', tuiteó James el lunes. ``¡¡Con un concierto en vivo después para terminarlo!! Ciudad de Campeones. Felicidades una vez más”.

Los jugadores de Rams de Los Ángeles, Cooper Kupp, Matthew Stafford y Aarón Donald continuaron la fiesta de victoria en el lugar más feliz de mundo, Disneyland.

La victoria del Super Bowl marcó el punto culminante del regreso de los Rams a Los Ángeles después de dejar St. Louis en 2016. Los Rams habían estado en St. Louis desde 1995 y se mudaron allí desde Anaheim. Antes de jugar en el Anaheim Stadium, Los Angeles Memorial Coliseum fue el hogar del equipo durante mucho tiempo.

“La NFL necesitaba a Los Ángeles, y Los Ángeles necesitaba a la NFL”, dijo Garcetti a los periodistas en el centro de Los Ángeles.

“Fue una historia desconsoladora. Si fuera Hollywood, tal vez habría sido una comedia romántica. Pero al menos algún tipo de romance. Pero era nuestro destino volver a estar juntos”.

El alcalde agradeció al comisionado de la NFL, Roger Goodell, y dijo que la liga "apostó fuerte por Los Ángeles, no solo una sino dos veces, con dos grandes equipos".

Esto es lo que debe saber sobre el desfile del miércoles.

¿CUÁNDO Y DÓNDE COMENZARÁ EL DESFILE DE LA VICTORIA DE LOS RAMS?

El desfile de los Rams está programado para comenzar a las 11:00 a.m. del miércoles en Exposition Park, al sur del centro de Los Ángeles. Aquí hay una línea de tiempo.

11:00 am: los vehículos del desfile salen de Royal y Jefferson

11:45 am: los vehículos del desfile llegan al Parque de Exposiciones

Mediodía: la concentración comienza fuera del Coliseo (frente al peristilo)

1:00: Finaliza la concentración

¿CUÁL ES LA RUTA DEL DESFILE DE LA VICTORIA DE LOS RAMS?

La ruta comenzará en el Shrine Auditorium y terminará aproximadamente a una milla de distancia en Los Angeles Memorial Coliseum, donde se llevará a cabo una reunión en la plaza del extremo del peristilo fuera del estadio.

Se espera que la caravana viaje a lo largo del Bulevar Jefferson hasta la Calle Figueroa, luego se dirija hacia el sur hasta el Coliseo, donde tendrá lugar el mitin al mediodía.

Los Rams jugaron en el Coliseum de 2016 a 2019 mientras se construía el SoFi Stadium. El equipo también jugó allí antes de mudarse a Anaheim y, eventualmente, a St. Lous.

¿QUIÉN PUEDE ASISTIR AL DESFILE?

Cualquiera puede pasar y ver las carrozas y los vehículos especiales en el desfile, o asistir al mitin. El evento es gratuito y abierto al público. La entrada a las áreas de desfile y concentración se manejará por orden de llegada.

Los asistentes deben mostrar un comprobante de vacunación, o una prueba de antígeno negativa dentro de las 24 horas posteriores al evento o una prueba de PCR negativa dentro de las 48 horas posteriores al rally, para asistir al rally. También se requieren máscaras, de acuerdo con las pautas de salud pública del condado de Los Ángeles.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.