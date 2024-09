Declaran culpable a hombre por el asesinato de una estudiante de la UCLA en una mueblería de Hancock Park

Un jurado de Los Ángeles dictó el martes un veredicto de culpabilidad a un hombre acusado de apuñalar fatalmente a un estudiante de posgrado de la UCLA que trabajaba dentro de una tienda de muebles de Hancock Park en enero de 2022.

El veredicto se emitió en menos de 24 horas después de que comenzaran las deliberaciones del jurado en el juicio contra Shawn Laval Smith, quien fue acusado de asesinar a Brianna Kupfer después de que supuestamente la apuñaló 46 veces en la tienda de muebles Croft House en La Brea Avenue cerca de Beverly Boulevard.

Durante los argumentos finales del lunes, la fiscalía reiteró que el odio de Smith hacia las mujeres lo llevó a asesinar, mientras que el abogado defensor afirmó que no hubo premeditación, mientras que el abogado defensor de Smith argumentó que no hubo premeditación en el asesinato, y agregó que el caso atrajo mucha atención debido a la raza.

“Este hombre odia a las mujeres”, dijo el fiscal Habib Balian el lunes, describiendo cómo Smith visitó a mujeres en varias tiendas en Hancock Park antes de atacar a Kupfer porque estaba sola. “Probablemente es más fácil dormir por la noche pensando que algo anda mal con él en lugar de enfrentar la verdad de que este hombre estaba en una cruzada para cazar, destruir y matar por el mero hecho de que ella era mujer”.

Mientras tanto, el abogado defensor de Smith insinuó que la raza era un factor en este caso al poner las fotos de Kupfer y Smith una al lado de la otra, tratando de explicar la atención de los medios por el caso.

“De lo que no podemos hablar, lo que notamos conscientemente, es por qué ha atraído a tanta gente”, dijo Robert Haberer, el abogado de Smith.

Si bien Smith se había grabado a sí mismo diciendo que quería matar mujeres un mes antes de la muerte de Kupfer, sus declaraciones sobre las mujeres no deberían considerarse motivo, argumentó Haberer.

Smith se enfrenta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

