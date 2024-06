Cyndi Lauper plasma las huellas de sus manos y pies frente al Teatro Chino en Hollywood

Cyndi Lauper y algunos de sus amigos famosos se divirtieron el martes por la mañana cuando la cantautora plasmó sus huellas de manos y pies afuera del Teatro Chino TCL el martes.

La cantante de “Girls Just Want to Have Fun” dijo que se sentía “honrada” de recibir el reconocimiento especial.

“Todas esas veces que me incliné frente a la cortina de la ducha cuando tenía 9 años, y aquí estoy”, dijo Lauper. "Me encanta el glamour y me encanta Hollywood".

El evento coincide con el lanzamiento de un documental sobre la célebre carrera de Lauper y su trabajo de defensa de las mujeres y la comunidad LGBTQ+. Estaba previsto que “Let the Canary Sing” comenzara a transmitirse en Paramount+ el martes.

Lauper también anunció el lunes la gira de despedida Girls Just Wanna Have Fun de 23 paradas, que incluirá paradas el 23 de noviembre en el Intuit Dome en Inglewood y el 24 de noviembre en el Acrisure Arena en Thousand Palms.

Lauper, vistiendo su traje pantalón negro con cuello blanco, fue aplaudida por los fanáticos con sus amigas, Cher y Bebe Rexha, hablando durante la ceremonia.

Cher, quien llamó a Lauper un “genio” y “un querido amigo”, reflexionó sobre la interacción que compartieron los dos artistas innovadores cuando Cher fue honrada en el Centro Kennedy.

"[Lauper] dijo: 'Lo siento, no puedo estar allí, estaré en Los Ángeles'. Luego, por supuesto, mintió y estaba allí, así que fue realmente un buen momento", describió Cher.

Rexha también habló antes de que se presentara a Lauper, diciendo que la artista pionera la “empoderó” como mujer y como artista.

"Ella nos enseñó que siempre debemos dejar que nuestros verdaderos colores brillen", dijo Rexha sobre Lauper.

Lauper lanzó su primer álbum en solitario, "She's So Unusual", en 1983, lo que la convirtió en la primera artista femenina en tener cuatro sencillos entre los cinco primeros en un álbum debut: "Girls Just Want to Have Fun", "Time After Time", "She Bop" y "All Through the Night".

“She's So Unusual” le valió el Grammy en 1985 al mejor artista nuevo, superando a Sheila E., Frankie Goes to Hollywood, Corey Hart y The Judds, y una nominación al álbum del año. Lauper también recibió nominaciones a grabación del año y mejor interpretación vocal pop femenina por “Girls Just Want To Have Fun” y canción del año por “Time After Time”.

Lauper ganó un segundo Grammy en 2014 al mejor álbum de teatro musical por “Kinky Boots”, del que fue compositora, letrista y productora. Lauper ha sido nominado en 16 ocasiones al Grammy.

Lauper ganó el premio Tony a la mejor música original en 2013 por “Kinky Boots”, la primera mujer en ganar la categoría por sí sola.

Lauper ganó el Emmy a la mejor actriz invitada en una comedia en 1995 por su interpretación de la novia intermitente de Ira Buchman (John Pankow) en la comedia de NBC "Mad About You".