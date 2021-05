Aprueban estudio de lugares propuestos para reubicación de indigentes en Los Ángeles

El Ayuntamiento de Los Ángeles acordó el miércoles seguir adelante con un estudio de viabilidad sobre la posibilidad de alojar a personas sin hogar en cabañas temporales o sitios para acampar en ciertos parques en la zona oeste de la ciudad y estacionamientos en la playa, una propuesta que ha generado una fuerte oposición de algunos grupos de vecinos.

El concejal de la ciudad Mike Bonin, quien propuso la idea, insistió en que la acción sólo solicita un “estudio de viabilidad” y no era una decisión final sobre si realmente se instalarían tales viviendas.

Pero criticó la oposición virulenta que ha surgido desde que presentó la moción el mes pasado.

“Siempre he dicho que hay dos enfoques para las personas sin hogar”, dijo Bonin.”Hay quienes dicen que hay lugares donde debemos mirar, y hay quienes dicen que hay lugares donde no debemos mirar. Estoy decidido a estar en ese primer (grupo). Y como dije. No creo que sea apropiado decir que no podemos hacerlo en mi parte de la ciudad”.

Dijo que la crisis de personas sin hogar en Los Angeles exige que la ciudad “tenga un menú completo de soluciones” y no debe dejar “piedra sin remover ''.

La presidenta del Concejo Municipal, Nury Martinez, señaló que su oficina recibió alrededor de 550 llamadas y 100 mensajes de voz sobre la propuesta solo el martes.

Decenas de miles de personas han firmado una petición en línea de Change.org oponiéndose a la moción de Bonin. La petición alegaba que “si la moción es aprobada por el Concejo Municipal, las personas sin hogar debido a las drogas y enfermedades mentales tendrán el derecho legal de vivir en el estacionamiento de nuestra playa pública en Pacific Palisades”.

La moción de Bonin instruye al funcionario administrativo de la ciudad a evaluar la viabilidad e identificar los fondos para:

casas pequeñas temporales de ocupación individual o un sitio seguro para acampar en el estacionamiento propiedad del condado de Will Rogers State Beach en 17000 CA-1 en Pacific Palisades;

casas pequeñas temporales de ocupación individual, un campamento seguro o un estacionamiento seguro en el estacionamiento número tres, propiedad del condado de Dockweiler Beach, en 11999 Vista Del Mar en Playa Del Rey;

un sitio de estacionamiento seguro temporal para casas rodantes en el parque de casas rodantes propiedad del condado en Dockweiler Beach, en 12001 Vista Del Mary en Playa Del Rey; y

casas pequeñas temporales de ocupación individual o un sitio seguro para acampar en el estacionamiento propiedad del condado de Fisherman 's Village, en 13755 Fiji Way en Marina del Rey.

La moción también instruye al Departamento de Recreación y Parques a evaluar la viabilidad de identificar partes de los parques Mar Vista Park y Westchester para programas de campamento seguros, mientras que el resto de los parques permanecen abiertos para uso y programas públicos.

También instruye a Los Angeles World Airports a trabajar con el Oficial Administrativo de la Ciudad para identificar y financiar un sitio propiedad del aeropuerto para acampar, estacionarse de forma segura o casas pequeñas.

La moción fue aprobada en una votación de 13 a 1, con el concejal Joe Buscaino en desacuerdo, diciendo que los sitios incluidos en la moción “no son factibles” para viviendas para personas sin hogar.

Buscaino dijo que la propuesta genera inquietudes sobre el acceso público a las playas y parques, junto con problemas de seguridad pública.

“También me preocupa mucho que esta propuesta afecte el acceso a los espacios recreativos en esta ciudad”, dijo Buscaino.

Dijo que la ciudad necesita “equilibrar las necesidades de nuestros residentes sin vivienda con las necesidades de los alojados”,

“Los parques y las playas no deben sacrificarse por las necesidades de unos pocos a expensas de la mayoría”, agregó Buscaino.

“Si el Sr.Buscaino tiene algunos sitios adicionales en su distrito para personas que actualmente no tienen vivienda en mi distrito, me complacería verlos como un sustituto de los que he propuesto”, fue la respuesta de Bonin a Buscaino.

El concejal Mitch O'Farrell, quien fue criticado por algunos defensores de las personas sin hogar luego de la expulsión de unas 200 personas sin hogar de Echo Park para dar paso a un esfuerzo de renovación, también citó preocupaciones sobre que Los Ángeles sea una ciudad “pobre en parques” y la posibilidad de que la propuesta de Bonin agrave ese problema. Pero dijo que no se opondría a un simple estudio de viabilidad.

La moción de Bonin también pide una exploración del uso de un espacio vacío adyacente a su oficina del distrito de West Los Angeles en el Edificio Municipal de Los Ángeles, en el 1645 de la Avenida Corinth, como un sitio para albergue temporal para mujeres sin hogar.

También se exploraría la financiación para sitios de acampada seguros temporales en la parcela de propiedad privada en el 5000 de la Avenida Beethoven en Del Rey y para un sitio de vivienda pequeña temporal de ocupación individual o un sitio de acampada seguro en una propiedad propiedad de Culver City.