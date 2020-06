Crean tarjetas falsas que prohibe uso de cubrebocas

En medio de toda la controversia desatada por el uso de las mascarillas, surge una alerta. Se ha detectado una tarjeta que aparenta ser del gobierno, y que lanza advertencias contra quienes no permitan la entrada a personas que no lleven tapaboca.

Se trata de una medida intimidatoria, utilizando, ilegalmente, el sello del Departamento de Justicia, pero todo comerciante debe saber que la amenaza, no tiene ninguna validez.

Telemundo 52 Responde investigó y explica que hacer si se enfrenta a esta situación.

La tarjeta, que aparentemente apareció en una página de Facebook se opone al uso de mascarillas, y recomienda a sus seguidores imprimirla y presentarla en los lugares donde se pide a la gente llevar un cubreboca como medida de protección contra contagios de COVID-19.

El problema es que la tarjeta, que lleva un sello del Departamento de Justicia, utilizado sin autorización de dicha agencia, es amenazante, pues, citando el Acta de Americanos con Discapacidades, o “ADA” por sus siglas en inglés, indicando que sería discriminatorio exigir al portador de la tarjeta usar mascarilla, y que hacerlo conllevaría multas de entre $75 mil hasta $150 mil dólares.

“Si se presentan con este tipo de tarjetas, realmente es ilegal, es un fraude”, dijo el doctor Ilán Shapiro, educación en salud y bienestar Altamed.

Shapiro explicó que prácticamente no existe motivo médico para no poder usar una mascarilla en público.

“No hay ningún tipo de efecto secundario, o problema fisiológico”, dijo Shapiro.

“Si una persona tiene problemas para estar usando una mascarilla, no debería estar saliendo de la casa, no debería de salir a la calle”, agregó.

La tarjeta dice ser emitida por la “agencia para la libertad respiratoria”, o freedom to breath agency, que no es una agencia de gobierno, sino un grupo que surgió, y ya desapareció de Facebook.

El Departamento de Justicia reiteró que la tarjeta, y advertencia, no tiene validez alguna.

“Realmente no hay un porque médico para crear, o tener esas tarjetas”. ‘

Si usted se enfrenta a una persona que trate de utilizar esta tarjeta, para no llevar cubrebocas, repórtelo a las autoridades locales, ya que en el Condado de Los Ángeles, no está permitido estar en público sin tapabocas.