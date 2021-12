Madre reclama que vacunaron a su hijo a cambio de una pizza

La madre de un estudiante denunció que su hijo llevó a casa una tarjeta de vacunación, después de que le ofrecieran la vacuna contra el covid-19 a cambio de un pedazo de pizza.

Maribel Duarte dijo que su hijo, estudiante de la escuela preparatoria Barack Obama Global Prep Academy, en el sur de Los Ángeles, le contó que el aceptó ponerse la vacuna por la pizza.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“La mujer que lo vacunó y firmó los papeles le dijo ‘hijo, por favor no digas nada, no me quiero meter en problemas’”, contó Duarte.

Si sus hijos mayores de 12 años aún no están vacunados, y van a escuelas del distrito unificado de Los Ángeles, debe estar al tanto de que en enero no podrán entrar a la escuela en persona.

LAUSD dice que los asuntos sobre los estudiantes son confidenciales, pero que es seguro para las escuelas aplicar programas para incentivar a los alumnos a vacunarse al ofrecerles recompensas.

Duarte dice que no está en contra de la vacuna, pues ella misma está vacunada, pero en el caso de su hijo de 13 años, es diferente. “Tiene problemas con asma y alergias”, comentó.

Jennifer Kennedy, una abogada que está siguiendo de cerca dos casos en contra de LAUSD por el mandato de vacunarse y que están vía a la corte, dijo que los niños en California no pueden dar su consentimiento para vacunarse. Ambos están buscando como terminar con este mandato.

“LAUSD no tiene el poder de agregar una vacuna al calendario de las escuelas de California. No podrías hacerlo si fueras un distrito escolar tan conocido y no puedes hacerlo si eres del LAUSD, el segundo distrito más grande de la nación. No tienes esa autoridad legal”, dijo Kennedy.

En California, las vacunas en las escuelas son manejadas a través del Departamento de Salud Pública y creadas por ley por la legislatura estatal.

LAUSD dijo que para el receso de Acción de Gracias, 80% de los estudiantes de la escuela Obama Prep elegibles para la vacuna, habían sido vacunados.

“Me duele saber que a mi hijo lo vacunaron sin mi permiso, sin mi conocimiento y sin poder firmar ningún papel para ello”, dijo Duarte.

LAUSD designó como el 10 de enero fecha tope para vacunar a todos los estudiantes de 12 años en adelante. Aquéllos que no lo hagan y carezcan de una excepción legal, serán forzados a tomar clases online.