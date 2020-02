Continúa oposición por traer pacientes con coronavirus a Costa Mesa

Ya son más de 79 mil personas confirmadas con el coronavirus en el mundo, y en el sur de California surge oposición por traer a pacientes estadounidenses a un sitio de cuarentena en Costa Mesa.

Residentes de Costa Mesa se quejan que los pacientes serán ubicados demasiado cerca a una zona residencial. Esto mientras la preocupación mundial no cesa.

Hace dos meses el coronavirus era una enfermedad desconocida. Hoy, mencionarlo trae el mismo temor que expresaron en Costa Mesa. No quieren enfermos de este mal en el llamado Fairview Development Center de esa ciudad.

“Necesitan mandarlos a otro lugar, a donde no hay mucha gente. No se donde, pero no en el medio de una ciudad como Costa Mesa", dijo Valeria Jonson, residente de la ciudad.

Un juez federal dictaminó que suspenden la decisión hasta una semana más. Las autoridades locales quieren conocer cual seria el riesgo para esta comunidad.

Mientras tanto aquellos de la base naval point mugu fueron informados que ciudadanos estadounidenses que necesitan permanecer en cuarentena serán trasladados al condado de Ventura. Aclararon que si presentan síntomas, tendrán que recibir atención médica en otro establecimiento.

En los Estados Unidos hay 56 enfermos con el coronavirus. En california son ocho, muchos que venían del crucero proveniente de Japón.