Junta de Metro considerará una moción para combatir aumento de los delitos violentos

Lo que debes saber Metro ha experimentado un aumento del 65 por ciento en la delincuencia total en los primeros tres meses de 2024, según nuevos datos.

Se presentará una moción en la Junta del Metro de Los Ángeles del jueves para traer de regreso a más oficiales uniformados.

La medida sigue a una serie de crímenes violentos en las últimas semanas, incluido el apuñalamiento fatal de una mujer en un tren de la Línea B en el área de Studio City y un tiroteo mortal en un autobús en Commerce.

Una moción se presentará el jueves en una reunión de líderes de Metro destinada a aumentar la seguridad para combatir un aumento en los delitos violentos en el sistema de transporte de Los Ángeles.

La moción se presentará una semana después de que la alcaldesa de Los Ángeles y presidenta de la junta directiva de Metro, Karen Bass, dijera que ordenó un aumento inmediato de la aplicación de la ley en los trenes y autobuses de Metro.

Bass dijo que la moción aumentará el personal de seguridad pública en el sistema y establecerá un comando unificado diseñado para vigilar el sistema, que ha experimentado un aumento del 65 por ciento en la delincuencia total en los primeros tres meses de 2024, según nuevos datos.

El plan también requiere que el servicio celular esté habilitado y funcionando en todas las estaciones subterráneas de Metro, en las plataformas y durante el tránsito por todo el sistema ferroviario, dijo Bass.

La medida sigue a una serie de crímenes violentos relacionados con el sistema en las últimas semanas, incluido el apuñalamiento mortal de una mujer en un tren de la Línea B en el área de Studio City el mes pasado, la muerte a tiros de un pasajero en un autobús de Metro en Commerce y tres ataques la semana pasada que dejaron tres personas apuñaladas y otra herida durante un robo.

“El aumento de los delitos violentos... ha sido absolutamente inaceptable”, dijo Bass la semana pasada.

El último informe sobre seguridad pública mostró que entre enero y marzo de 2024 hubo 1,719 delitos, incluidos incidentes no violentos. Durante el mismo período de 2023, se reportaron 1,034 incidentes.

En un cambio significativo, Bass reconoció públicamente la semana pasada que no creía que el sistema de Metro de la ciudad fuera seguro. Apenas el mes pasado, promocionó el sistema de transporte público de Los Ángeles declarando que “el Metro es seguro” mientras celebraba un aumento en el número de pasajeros.

Cuando se le preguntó el miércoles si todavía pensaba que viajar en Metro era seguro, respondió que “no sentía lo mismo”.

Una familia en Nicaragua está sufriendo la muerte de Mirna Soza de 65 años quien fue acuchillada mientras viajaba en la estación de Metro en Studio City el lunes en la mañana.

Los funcionarios del Metro han luchado en los últimos años sobre la mejor manera de vigilar el sistema de tránsito. En general, la agencia se ha asociado con el Departamento de Policía de Los Ángeles, el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles y el Departamento de Policía de Long Beach para vigilar el sistema.

Metro también optó por ampliar enormemente el uso de “embajadores”, que son esencialmente representantes de servicio al cliente ubicados en todo el sistema de transporte para brindar apoyo e información a los pasajeros y un recurso para que las personas informen sobre problemas de mantenimiento o seguridad.

Sin embargo, según el propio sitio web de Metro, los embajadores “no son agentes de seguridad y no reemplazan al personal de seguridad ni a las autoridades policiales existentes. Más bien, son una fuerza laboral adicional que colabora con otros departamentos de Metro para mantener la seguridad pública y ayudar a que el sistema funcione en forma más segura para nuestros pasajeros”.

