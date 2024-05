Delitos en el sistema Metro de Los Ángeles aumentan más del 65% a principios de 2024

El número total de delitos dentro del sistema Metro de Los Ángeles aumentó más del 65% en los primeros tres meses de 2024, según nuevos datos.

El último informe sobre seguridad pública mostró que entre enero y marzo de 2024 hubo 1,719 delitos, incluidos incidentes no violentos. Durante el mismo período de 2023, se reportaron 1,034 incidentes.

La invasión parece ser el delito cometido con más frecuencia, con 844 incidentes de invasión durante el período de tres meses.

En un significativo cambio de opinión, el miércoles, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo que el sistema de Metro no es seguro. Esto ocurre ante la escalada de incidentes violentos ocurridos en el sistema de transporte durante las últimas semanas.

Y se descubrieron más narcóticos con 212 incidentes, y el número de incidentes de hurto también aumentó.

Pero los delitos más violentos y graves parecían estar disminuyendo, según el informe.

Hubo 40 casos menos de agresión en LA Metro en 2024. Los robos también se redujeron en más del 40%.

Si bien el último informe no reflejó los últimos incidentes, en el mes de mayo se confirmaron al menos siete incidentes violentos, la mayor cantidad en un mes a mes en lo que va del año.

A medida que más pasajeros y operadores del Metro han sufrido violencia, la Junta del Metro de Los Ángeles está preparada para traer de regreso más oficiales uniformados a los andenes de los trenes y a las entradas de los autobuses.

“Vamos a comenzar con un aumento para derribar este pico”, dijo Ara Najarian, miembro de la Junta de Metro desde hace mucho tiempo y miembro del Concejo Municipal de Glendale.

Tras la muerte de un pasajero a bordo de un autobús del metro en Commerce la semana pasada, un abogado está representando a la viuda, que pide se haga justicia.

Los funcionarios del Metro de Los Ángeles también estaban buscando nuevas soluciones para sacar del sistema de transporte a las personas sin hogar y a quienes padecen enfermedades mentales, dijo Najarian.

“[Necesitamos] ayudar a que estas personas puedan obtener la ayuda que necesitan y lidiar con estos demonios”, explicó.

A medida que el sistema de tránsito informó un aumento en las intrusiones ilegales, los funcionarios también buscaban asegurarse de que todos los pasajeros paguen la tarifa. Se estima que dos tercios de todos los pasajeros no pagan su viaje.

“Todas las personas involucradas en estos incidentes han evitado pagar la tarifa, así que eso va a cambiar”, dijo Najarian.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.