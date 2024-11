Controversia entre el concejo municipal de Bell y la cámara de comercio de esa ciudad

Continúa la controversia en la Cámara de Comercio de Bell y la persona que asegura es su director ejecutivo. Este conflicto ha llegado hasta la sede del concejo municipal de esa ciudad.

Representantes municipales de Bell anunciaron recientemente que habían suspendido actividades con la cámara de comercio de esa ciudad. Alegan que las razones se deben a problemas internos de reestructuración dentro de la organización.

En un comunicado, anunciaron que habían sido notificados que la cámara de comercio había suspendido sus actividades y que su director ejecutivo había sido removido de su cargo.

La ciudad de Bell se está distanciando públicamente de la Cámara de Comercio de Bell diciendo que los conflictos internos les están llevando a romper relaciones.

“Como resultado de los hechos, la ciudad cree que por nuestros mejores intereses y los de la comunidad, debemos suspender todas las actividades con la Cámara de Comercio de Bell, hasta que resuelvan sus problemas internos y retos”, señala el comunicado de la alcaldía.

Adolfo Varas, director ejecutivo de la Camara de Comercio de Bell, dijo a Telemundo 52 que no había sido despedido y que seguían operando. Sin embargo, reconoció que la organización está pasando por problemas internos de reestructuración.

“Es alarmante y sorprendente que la ciudad no hizo sus diligencias para obtener la información correcta y hablar con la junta directiva”, dijo Varas.

Varas agregó que casi toda la junta directiva renunció en desacuerdo para emplear a un contratista. Indicó también que, en los últimos tres meses, un empleado dejó su trabajo y el otro fue despedido por presuntas cuestiones éticas.

A ellos los acusa de entrar a la oficina de la cámara de comercio sin permiso.

“Se llevaron todo, destruyeron documentos como récords y se llevaron tecnología que nos les pertenece”, dijo.

Varas presume que funcionarios de la ciudad de Bell piensan que fue despedido porque, antes de que renunciaran la mayoría de los integrantes de la junta directiva, supuestamente sostuvieron una reunión solo entre ellos para despedirlo

Fue así, señala Varas, que informaron a la ciudad del cese de operaciones de la cámara de comercio. Pero él afirma que legalmente sigue siendo el director ejecutivo y está bajo contrato.

Sin embargo, el bufete legal Ordoff y Asociados, quienes alegan representar a la Camara de Comercio de Bell, piden a Varas que ya no se presente como director ejecutivo de dicha organización.

También exigen que deje de recaudar fondos y utilizar todo material asociado con la cámara.

“La mesa directiva terminó su relación como director ejecutivo de la Camara de Comercio de Bell el 10 de octubre del 2024”, señala la carta de Orloff & Associates APC. “Se ha iniciado una investigación con respecto a sus acciones y actividades”.

Por otro lado, Verónica Gardea, miembro de la mesa directiva de la cámara, dijo en una carta que nunca vio en la agenda que la cámara suspendía sus operaciones y terminaba el contrato con el director ejecutivo. La carta se envió con el logo de la cámara de comercio, con fecha del 31 de octubre.

Pero algunos miembros se plantean algunas dudas sobre la situación.

“Me gustaría saber qué fue lo que pasó o qué es lo que está pasando y para saber en quien puede confiar o quién no”, dijo Hugo Peña, integrante de la Cámara de Comercio de Bell.

En la comunidad también hay algunos residentes que desean saber lo que está sucediendo dentro de la Cámara de Comercio.

“Mientras no esté uno con la cámara de comercio, pues no avanza la ciudad no hay negocios”, dijo la residente de Bell, Rosa León.

Los abogados de la cámara de comercio le pidieron a Varas que coopere y no interfiera con una auditoría. Le piden también que entregue computadoras y teléfonos propiedad de la cámara de comercio a la policía.

“No he recibido ninguna notificación ni nada similar hasta hoy y quiero que quede claro que ese individuo [el bufete] no representa a la organización”, indicó Varas.