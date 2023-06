Confirman que los restos encontrados en Mount Baldy son del actor Julian Sands

Los restos encontrados en un área silvestre en Mount Baldy, en el sur de California, durante el fin de semana, fueron identificados como los del actor Julian Sands, dijo este martes la oficina forense.

Excursionistas encontraron los restos en las montañas al noreste de Los Ángeles alrededor de las 10:00 a.m. del sábado y se comunicaron con la estación de Fontana del Departamento del Alguacil del Condado de San Bernardino, dijo el forense en un comunicado de prensa.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

"El proceso de identificación del cuerpo ubicado en Mount Baldy el 24 de junio de 2023 se completó y se identificó positivamente como Julian Sands, de 65 años, de North Hollywood", informó la oficina forense el martes. "La forma de la muerte aún está bajo investigación, a la espera de más resultados de las pruebas", se agregó.

Sands, de 65 años, conocido por su papel en la película nominada al Oscar, "A Room With a View", estaba desaparecido desde que salió de excursión en el área de Mount Baldy en enero, según el Departamento del Alguacil del Condado de San Bernardino.

Sands era un ávido excursionista, pero desapareció en un momento en que Mount Baldy estaba cubierto de nieve después de fuertes tormentas. La búsqueda del actor continuó durante los últimos meses.

“Seguimos teniendo a Julian en nuestros corazones con recuerdos brillantes de él como un maravilloso padre, esposo, explorador, amante del mundo natural y las artes, y como un artista original y colaborativo”, dijo la familia de Sands en un comunicado.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.