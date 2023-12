Una de ellas gana $42,000 al mes: hablan maestras que cambiaron la escuela por OnlyFans

Cuando Megan Gaither tenía 6 años, regresaba a casa de la escuela todos los días y ponía a sus peluches en fila. Usando su pizarra favorita, les enseñó lo que había aprendido en clase ese día.

Desde que era pequeña, había una cosa que ella tenía muy claro: le encantaba aprender y sabía que quería ser maestra.

Gaither, que es de Missouri, hizo precisamente eso.

En 2018, se graduó de Missouri Baptist University como una de las mejores de su clase y recibió sus títulos de inglés y educación. Mientras trabajaba para obtener sus títulos de posgrado, Gaither consiguió el trabajo de sus sueños como maestra de lengua en la secundaria St. Clair High School en Missouri, donde también entrenó a porristas universitarias.

Como la mayoría de los estudiantes universitarios, Gaither pidió préstamos estudiantiles para pagar su educación superior. Después de graduarse, el pago de esos préstamos se suspendió debido a la pandemia del COVID-19. Tras una moratoria de dos años y una serie de batallas legales, el gobierno del presidente Joe Biden anunció en noviembre de 2022 que extendería la pausa de pagos por última vez, que expiraría en el otoño.

Para Gaither, que es madre soltera, la pausa en los pagos de sus préstamos estudiantiles supuso un pequeño alivio financiero, pero cuando los pagos se reanudaron en octubre (por un total de unos $126,000), sabía que no podría pagarlos con su salario de maestra. Gaither no reveló cuánto ganaba enseñando en la secundaria St. Clair, pero según la base de datos pública de pagos del periódico St. Louis Post-Dispatch, el salario medio anual de un maestro en la escuela secundaria es de $38,271.

"Tendré que encontrar una manera de ganar más dinero, ya sea ir a otro distrito o incluso hacer algo fuera de la educación, lo cual realmente no quería hacer, porque es mi pasión”, Gaither dijo a NBC.

Mientras contemplaba formas de cerrar la brecha financiera, una idea que comenzó como una broma pronto se convirtió en un plan real cuando vio aparecer el dinero que necesitaba.

Recurrir a OnlyFans para obtener dinero extra

En mayo, Gaither lanzó su cuenta OnlyFans para complementar su salario y comenzó a publicar un mes después.

OnlyFans es un servicio de suscripción para mayores de 18 años que permite a los creadores de contenido monetizar su contenido privado, según su sitio web. El sitio permite a las celebridades interactuar con sus fanáticos y durante la pandemia se hizo conocido como un lugar seguro para que las trabajadoras sexuales se conectaran con sus clientes. OnlyFans dice que tiene 220 millones de usuarios y más de 3 millones de creadores de contenido que en conjunto han ganado $10,000 millones.

Gaither, a la que siempre se gustó aprender cosas nuevas, pasó semanas investigando cómo conseguir seguidores y utilizó sus nuevos conocimientos para hacer crecer su base de fans, y señaló que en un momento estuvo en el 6% de los creadores de contenido más populares de OnlyFans, una medida basada en la participación. También empezó a ganar dinero. Gaither se negó a revelar cuánto ganó en el sitio.

Ella nunca mostró su rostro y usó un alias para mantener el anonimato. Cuando comenzó el año escolar en otoño, Gaither dijo que tuvo libertad financiera por primera vez en su carrera. Pero esa experiencia duró poco.

Unas semanas después de iniciado el año escolar, una colega maestra de St. Clair High School fue suspendida después de que los administradores escolares descubrieron que tenía una cuenta de OnlyFans. Brianna Coppage, una maestra de lengua de 28 años, dijo a KMOV-TV que necesitaba ganar dinero extra y que conseguir un segundo trabajo no era muy factible.

"No dejamos de trabajar cuando terminamos la jornada escolar", dijo Coppage a la televisora local. "No podemos calificar los trabajos de los 130 estudiantes durante el día. Simplemente no es posible cuando estás enseñando, así que nos llevamos ese trabajo a casa por las tardes y los fines de semana. Conseguir un segundo trabajo realmente no posible”.

Coppage luego renunció.

Preocupada por su propia cuenta de OnlyFans y el riesgo de perder su trabajo, Gaither eliminó inmediatamente su perfil en el sitio.

“Tan pronto como terminaron las clases, fui a mi auto y borré todo”, dijo Gaither. “No quería que esto sucediera. No quería perder mi pasión por la enseñanza, así que no me importó nada y simplemente me deshice de ella”.

También perdió todo el dinero que aún no había retirado de su cuenta.

Megan Gaither abrió su cuenta de OnlyFans en el verano.

Casi un mes después del incidente con Coppage, Gaither finalmente comenzaba a sentir que estaba a salvo: su cuenta de OnlyFans eliminada ya no pendía sobre ella y podía seguir enseñando.

Todo cambió después de que ella asistió a una fiesta de Halloween con Coppage. Un video de las dos fue publicado en la cuenta de OnlyFans de Coppage. El rostro de Gaither no se mostró en el video, pero cuando se publicó en X, anteriormente Twitter, una imagen de ella en la misma fiesta con el mismo atuendo del video, "eso fue suficiente para especular", dijo Gaither.

El lunes siguiente, en el colegio, algunos de sus alumnos comenzaron a preguntarle sobre la foto, que circuló en las redes sociales. Los estudiantes pegaron una nota en la puerta del salón de clases de Gaither diciendo que conocían “su secreto”.

Dado que su propia cuenta de OnlyFans ya no existe, Gaither planeaba negar las acusaciones. Eso fue hasta que el St. Louis Post-Dispatch se acercó a ella y ella decidió hablar.

“Tomé la decisión muy rápidamente. ¿Dejo que publiquen una historia equivocada sobre mí o cuento mi historia? dijo Gaiter. "Contemplé las opciones y pensé que contar mi historia era la mejor opción".

Gaither le dijo a NBC que no cree que hayan sido sus estudiantes los que avisaron a la prensa local, pero cree que uno de sus colegas llamó a los medios de comunicación para contarles sobre su cuenta OnlyFans.

Poco después, Gaither recibió una carta informándole que la habían suspendido mientras la escuela investigaba. La carta no dice que su suspensión estuviera relacionada con su cuenta de OnlyFans, pero Gaither cree que esa es la verdadera razón. Dijo que no se le permite hablar sobre las especificidades citadas en la carta. Gaither todavía está suspendida mientras la investigación continúa.

La secundaria St. Clair High School y el distrito escolar no han respondido a las solicitudes de comentarios de NBC. Sin embargo, el superintendente del Distrito Escolar St. Clair R-XIII dijo en una declaración a McClatchy News en respuesta a la suspensión de Coppage que el distrito "fue notificado recientemente que un empleado pudo haber publicado contenido inapropiado en uno o más sitios de internet".

"El distrito ha contratado a un asesor legal para realizar una investigación exhaustiva de este asunto", dijo Kyle Kruse, sin nombrar a Coppage. "Los detalles sobre personal específico no se pueden discutir en este momento".

Los bajos salarios de los maestros en Estados Unidos

La difícil situación de maestros con dificultades económicas no es exclusiva de Gaither o Coppage.

Los salarios de los docentes se han quedado cada vez más por debajo de los de sus pares con educación universitaria en otros campos, según el Instituto de Política Económica. El promedio nacional para el salario inicial de un maestro es de $42,844. Missouri, donde Gaither enseña, ocupa el puesto más bajo del país con $34,052. Mientras tanto, el costo de vida para una familia de cuatro en ese estado es de $77,197, informa CNBC.

Un informe de la Asociación Nacional de Educación (NEA, por sus siglas en inglés) publicado a principios de este verano reveló "una tendencia alarmante de disminución de los salarios de los educadores", junto con recortes en las escuelas públicas que están provocando cambios de docentes a niveles históricos.

“Los educadores que dedican su vida a los estudiantes no deberían tener dificultades para mantener a sus propias familias. Una carrera en educación no debe ser una sentencia de por vida de preocupaciones financieras. ¿Quién elegirá enseñar en esas circunstancias? Dijo la presidenta de la NEA, Becky Pringle, en un comunicado. “Se está gestando una tormenta perfecta en las escuelas públicas. Los bajos salarios y la falta de respeto profesional están dejando demasiadas aulas sin profesores."

Las frustraciones de los maestros han provocado protestas y huelgas en las principales ciudades del país y hasta en zonas rurales en los últimos años.

Las huelgas lograron aumentar los salarios; sin embargo, la inflación borró cualquier ganancia significativa. El salario promedio nacional de los maestros de escuelas públicas en 2021-2022 aumentó un 2% con respecto al año anterior a $66,745, según la NEA, mientras que la inflación alcanzó un máximo de alrededor del 9% durante el mismo período. Ajustados a la inflación, los maestros ganan $3,644 menos, en promedio, que hace 10 años, encontró la organización.

Otro factor que aumenta la presión sobre los educadores es que más del 90% de los docentes también utilizan su propio dinero para comprar artículos de primera necesidad para sus estudiantes cada año, a pesar de los bajos salarios y los préstamos estudiantiles agobiantes, según la NEA.

Esta dura realidad ha obligado a un número cada vez mayor de docentes a dedicarse a otras carreras. Un análisis del Pew Research Center encontró que un tercio de los nuevos docentes aceptaron un segundo empleo para generar ingresos adicionales con el fin de llegar a fin de mes y, en general, el 16% de todos los docentes tuvieron trabajos no escolares durante el verano. En particular, el 18% de los docentes tuvo un segundo empleo durante el año escolar.

Varios maestros de todo el país han aparecido en los titulares por perder sus trabajos después de que sus escuelas descubrieran sus cuentas de OnlyFans. Sin embargo, muchos dicen que no sentían que tuvieran otra opción debido a la presión financiera de su bajo salario docente.

Acumulan un dineral en deudas de préstamos estudiantiles

Gaither y Coppage no son las únicas educadoras que, según se informa, recurren a OnlyFans para complementar sus salarios.

Courtney Tillia tuvo una experiencia similar y dejó la educación buscando la misma libertad financiera.

Tillia se graduó en 2010 de la Universidad Estatal de Arizona con su título de maestra y comenzó su carrera en una escuela de Phoenix enseñando a “niños con necesidades especiales severas que no podían ir a una escuela pública porque eran físicamente agresivos”, le dijo a NBC.

Después de varios años de enseñar, se encontró deprimida y sufriendo una ansiedad que se vio exacerbada por su situación financiera: Tillia estaba profundamente endeudada por préstamos estudiantiles y ganaba $42,000 al año, antes de impuestos.

Dijo que siempre le habían dicho que los maestros no ganan mucho dinero, pero no se dio cuenta de lo difícil que sería sobrevivir financieramente hasta que llegó el momento de empezar a pagar sus préstamos estudiantiles.

“Obtuve el primer pago de mi préstamo estudiantil y querían el 50% de mis ingresos”, dijo Tillia. “Fui a una escuela del estado, no hice ninguna locura… ¿Cómo voy a vivir? Apenas puedo sobrevivir con esto”.

Tillia solicitó aplazar sus pagos y regresó a la universidad para obtener su maestría, con la esperanza de que el título adicional pudiera ayudarla a obtener un aumento salarial a largo plazo.

“Me gradué dos años después y gané $20 más por sueldo con una maestría”, dijo Tillia.

El dinero extra no fue suficiente para ayudarla a pagar sus préstamos estudiantiles, por lo que apostó por obtener préstamos adicionales para obtener su doctorado. Con el título superior, creía que podría calificar para trabajar en puestos más altos en las escuelas, lo que le permitiría obtener salarios más altos.

Pero después de completar tres años de su programa de doctorado, los administradores escolares lle dijeron que probablemente no ganaría más dinero en esa escuela con el título superior. En ese momento, el salario promedio de un consejero escolar, un puesto al que aspiraba Tillia, era de $52,900 al año en el área de Phoenix, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

Tillia se sintió decepcionada. Había acumulado una deuda de $140,000 debido a préstamos estudiantiles y no sabía cómo podría pagarla.

"¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo todas las cosas que la sociedad me ha dicho”, dijo Tillia. “Estaba siguiendo el camino y soy infeliz, me siento insatisfecha y estoy luchando económicamente. Estoy muy endeudada”.

Courtney Tillia

Su esposo estaba preocupado por su bienestar y la animó a concentrarse en hacer cosas que disfrutaba fuera del trabajo.

A Tillia le encantaba ir al gimnasio y encontró un nuevo propósito en el culturismo. Disfrutó específicamente publicar fotos de su progreso en su cuenta de Instagram.

Poco después, los seguidores le enviaban mensajes directos pidiéndole "contenido privado". Entonces, un día, un seguidor solicitó un video de 1 minuto y medio y acordó pagarle $300. Fue la primera vez que Tillia monetizó su imagen en las redes sociales.

“Pensé, espera, esto es más de lo que gano en un día entero con todos estos títulos”, dijo Tillia.

Ese intercambio motivó a Tillia a comenzar OnlyFans como un trabajo secundario, donde los clientes pagan por el acceso a contenido exclusivo de los creadores. No pasó tiempo antes de que estuviera ganando mucho dinero en la plataforma.

Tillia finalmente dejó su trabajo docente y se mudó con su familia de Phoenix a Los Ángeles, California. Le dijo a NBC que ahora gana más dinero en un mes que en un año como maestra.

¿Cuál es el futuro para una maestra que ahora hace OnlyFans?

Ahora, Tillia usa su plataforma para ayudar a otras mujeres a obtener libertad financiera a través de cursos de capacitación de OnlyFans sobre creación de contenido, marketing, redes sociales y seguridad. Ofrece los cursos de forma gratuita a todos los educadores.

“No quiero que los docentes sigan luchando mientras nosotros nos sentamos aquí y debatimos si se les debe pagar más”, dijo Tillia. "Por eso tengo recursos disponibles para ellos".

Mientras tanto, Gaither lanzó una nueva cuenta de OnlyFans y está ganando más dinero en el sitio. Dijo que planea escribir un libro sobre su vida.

“Me apasiona contar mi versión y mi historia”, dijo Gaither.

También espera poder volver a enseñar algún día, esta vez a nivel universitario.

La editora de NBC Danielle Abreu contribuyó a este reportaje