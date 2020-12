Condado de Orange lucha contra el aumento de casos por COVID-19

Los trabajadores de la salud del condado de Orange se esforzarán por reagruparse este jueves tras el reporte de 23 muertes en todo el condado el miércoles, el mismo día en que los trabajadores esenciales del condado recibieron las vacunas COVID-19.

Los hospitales locales continuaban el jueves rompiendo los registros de ingreso de pacientes con coronavirus, lo que provocó una orden sin precedentes que evitaba que los hospitales desviaran ambulancias a otras instalaciones.

El condado registró 3.231 nuevos diagnósticos de COVID-19 el miércoles, lo que eleva el total de casos acumulados a 111.168.

Las muertes reportadas el miércoles, que se remontan a principios de este mes, elevaron el número de muertos a 1.718.

Las hospitalizaciones aumentaron de 1.371 el martes a 1.486 el miércoles, incluidos 319 pacientes de la unidad de cuidados intensivos, frente a las 296 del día anterior.

Las camas en los hospitales del condado de Orange se siguen llenando con pacientes y ahora tres nosocomios han solicitado unidades móviles para abastecer la demanda que tienen debido al COVID-19. Dinorah Pérez reporta el 15 de diciembre de 2020.

Ambos son registros nuevos, un hecho diario desde la semana pasada.

La disponibilidad de camas en la UCI del condado se redujo del 10,4% el martes al 9,5% en la categoría no ajustada y del 1,4% en la métrica “ajustada” a cero.

El estado creó la métrica ajustada para reflejar la diferencia en camas disponibles para pacientes con COVID-19 y pacientes sin coronavirus.

El porcentaje de camas disponibles en UCI de la región de 11 condados del sur de California se redujo del 1,7% al 0,5%.

El miércoles por la noche, la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange emitió una orden que suspende la capacidad de los hospitales que participan en el sistema 911 de solicitar un desvío de ambulancias a otros centros médicos.

El Dr. Carl Schultz, director médico de EMS de la agencia, dijo en un comunicado que las salas de emergencia de los hospitales se han vuelto tan abrumadas debido al aumento de COVID que “casi todos los hospitales estaban desviando pacientes”.

“Si no se hacía nada, las ambulancias pronto se quedarían sin hospitales que pudieran llevar a sus pacientes'', dijo Schultz. “Por lo tanto, suspendimos temporalmente el desvío de ambulancias. Si bien esto supondrá un estrés adicional para los hospitales, lo extenderá por todo el condado y ayudará a mitigar la creciente preocupación de encontrar destinos hospitalarios para ambulancias”.

Doctores de un hospital de Riverside le hacen una súplica a las enfermeras que no se vayan a huelga luego de que el sindicato de enfermeras aprobara un paro laboral debido al peligro que estas enfrentan por la falta de personal.

“Hasta donde sabemos, esto nunca ha sucedido antes”, agregó Schultz.

El lunes, Schultz emitió un memorando para autorizar a los proveedores de ambulancias a llevar a pacientes de hasta 29 años al Children 's Hospital of Orange, pero otro memorando publicado el martes por Schultz descartó eso.

“Se han producido múltiples complicaciones logísticas como resultado de esta directiva y sería en el mejor interés de todos suspender esta actividad, con efecto inmediato'', dijo Schultz.

La tasa diaria ajustada de casos por 100,000 del Condado de Orange aumentó el martes de 30,3 la semana anterior a 42,7, y la tasa de positividad aumentó del 10,6% al 13,2%. La tasa de positividad del cuartil de equidad en salud del condado, que mide los casos en las partes más afectadas y más necesitadas del condado, aumentó del 16,2% la semana pasada al 18,8%.

El condado está evaluando a 526,8 personas por cada 100.000 en un promedio de siete días con un retraso de siete días, que es un máximo histórico.

Todas las métricas del condado ahora se encuentran dentro del nivel púrpura más restrictivo del estado del sistema de monitoreo de coronavirus de cuatro niveles del estado.

El condado de Los Ángeles registro este miércoles una cifra récord de contagios diarios de COVID-19 y de fallecimientos. Las autoridades de salud advierten que la región pasa por su peor momento desde el inicio de la pandemia y que la crisis podría agravarse en los próximos días si no disminuyen las infecciones.

Desde el domingo, se han reportado 38 muertes en el condado de Orange. La semana pasada, el condado reportó 62 muertes, frente a 41 y 26, respectivamente, en las dos semanas anteriores.

La mayoría de las muertes reportadas desde el viernes estaban en la categoría de 75 años o más, pero al menos una tenía entre 25 y 34 años.

Antes de este mes, el récord de pacientes de la UCI en el condado de Orange era de 245 durante el aumento de mediados de julio. En general, las hospitalizaciones han batido récords diariamente desde el 2 de diciembre.

El condado recibió el miércoles su primer envío de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer. Se administraron unas 25.000 dosis.

El Dr. Paul Sheikewitz del Providence St. Joseph 's Hospital en Orange, quien fue uno de los primeros en recibir una vacuna el miércoles, dijo a City News Service que ha sido “bastante desafiante” satisfacer el aumento de pacientes.

“El mayor desafío es la carga de la cantidad de pacientes que vemos frente a la cantidad de personal capaz de cuidar a los pacientes”, dijo Sheikewitz. “Providence ha hecho un trabajo maravilloso para expandir el servicio, pero probablemente estemos al límite”.

Utilizar mascarilla y el distanciamiento social son las principales medidas que todos deberían seguir, según la OMS.

El Dr. Jeremy Zoch, director ejecutivo del hospital, instó a los residentes a quedarse en casa el mayor tiempo posible, especialmente durante las vacaciones.

“Cuando (los cuidadores del hospital) normalmente deberían estar celebrando las fiestas, están trabajando turnos adicionales y en roles inesperados”, dijo Zoch. “Quédate en casa. Mantente a salvo y ayúdanos a reducir la propagación para que podamos mantener el ritmo y cuidar a la comunidad aquí”.

“Todos debemos pedir a la comunidad que no baje la guardia ahora, no cuando estamos tan cerca de llegar al otro lado de la pandemia. En este momento tenemos que unirnos como nunca antes”, dijo el Dr. Clayton Chau, director de la Agencia de Atención Médica del condado y director de salud.

Zoch dijo que el último aumento de pacientes “ha sido bastante increíble”.

“El verano pasado, cuando tuvimos nuestro aumento en julio, tuvimos a la Guardia Nacional aquí ayudándonos ... Pero, francamente, en este aumento tenemos un 75% más de pacientes que el último aumento”, dijo Zoch. “Nos ha desafiado”.

Zoch dijo que las camas de la UCI de su hospital `` están casi llenas. Somos afortunados de tener a CHOC Children's a nuestro lado y hemos hablado con ellos sobre darnos espacio para usar si es necesario ''.

Con el aumento de los casos, los hospitales del condado luchan por atender a los pacientes de COVID-19.

La Dra. Stephanie Chao, directora de servicios farmacéuticos del Hoag Memorial Hospital Presbyterian en Newport Beach, dijo que experimentó una “gran sensación de alivio al ver que ese gran camión se detenía” para entregar las primeras dosis de la vacuna Pfizer el miércoles por la mañana.

“Sé que nuestro departamento ha estado trabajando duro ... y haciéndolo día a día, apoyándose unos a otros”, dijo Chao. “Creemos que Hoag ha trabajado mucho para prepararse para capear diferentes oleadas.

“Tenemos planes en marcha que podemos activar y ya estamos activando, así que como organización estamos trabajando duro, haciendo todo lo que podemos ... Algunos días simplemente corremos con adrenalina y esperamos que haya algo de luz al final del túnel. Como trabajadores de la salud, seguimos adelante porque eso es todo lo que podemos hacer. Pero a veces necesitamos un minuto para reunirnos y reflexionar”.

Los funcionarios de salud del condado están luchando particularmente con la vivienda de los ancianos con demencia, que están infectados y no muestran síntomas, dijo Chao.

“No podemos enviarlos a un hospital ... No necesitan ese nivel de atención”, dijo Chao en la reunión de la Junta de Supervisores del martes. “Y no podemos enviarlos a un centro de enfermería ... y no podemos enviarlos a un hotel “

La agencia alerta que los delincuentes se adaptarán para capitalizar la abrumadora demanda pública de acceso a vacunas y tratamientos a medida que se desarrollen y aprueben.

Es probable que esos pacientes se alojen en el Fairview Developmental Center en Costa Mesa, que se espera que abra el jueves.”Pero solo tenemos la disponibilidad de 50 camas”, dijo Chau. “Nos vamos a quedar sin opciones para cuidar a estas personas”.

“No duermo todas las noches”, dijo. “Tengo miedo. ... Nunca en toda mi vida le he tenido tanto miedo a la Navidad y al Año Nuevo ... No puedo imaginar cómo sería después de las vacaciones si la gente no escucha y no cumple”.

Las últimas restricciones del gobernador Gavin Newsom se extenderán al menos hasta el 27 de diciembre, pero con el aumento de casos y pacientes, “no creo que podamos salir de eso”, dijo Chau.

El supervisor Doug Chaffee dijo que recibió un mensaje de texto de un profesional médico del Centro Médico St. Jude en Fullerton el lunes por la noche que indicaba que el hospital estaba al “99% de su capacidad”.

Las 301 camas del hospital están llenas con 138 pacientes con COVID-19, dijo Chaffee.

“La UCI está al 105% de su capacidad'', dijo. “Están usando todas las camas disponibles. El departamento de emergencias tiene un desbordamiento ... Todos los hospitales del Condado de Orange están en la misma situación.

Las dosis son para mayores de 16.

“Es terrible, por lo que pronto estarán levantando una carpa en el estacionamiento, probablemente para la clasificación. Creo que lo que estamos viendo no es una marejada, sino un tsunami”.

Para abordar la necesidad, se están estableciendo hospitales de campaña móviles que se alojarán en grandes remolques e incluirán carpas de lona con pisos duros y unidades de temperatura controlada que cuentan con agua corriente, inodoros, duchas y generadores, así como purificadores de aire.

Fountain Valley Regional Hospital recibirá 50 camas más, St. Jude 's 25 y UC Irvine Medical Center en Orange 50 camas.

Un brote en las cárceles del condado, que comenzó la semana pasada, ahora tiene 627 reclusos infectados, frente a los 416 reportados el lunes. El condado está esperando los resultados de 86 pruebas más.

El alguacil Don Barnes, que anteriormente había mantenido las pruebas restringidas a los reclusos recién contratados, cualquier persona que muestre síntomas o aquellos expuestos a una persona infectada, ahora buscará evaluar a todos en las cárceles, según la portavoz del departamento Carrie Braun.

La cifra de contagios y hospitalizaciones a causa de la pandemia en el condado de Los Ángeles sigue creciendo mientras las unidades de cuidados intensivos se encuentran practicamente al limite de su capacidad. Gabriel Huerta reporta el 14 de diciembre de 2020.

Los reclusos que dan positivo en la prueba están restringidos a una sola celda en estado aislado, y todos los demás expuestos serán puestos en cuarentena juntos mientras esperan los resultados de las pruebas, dijo.

Mientras tanto, un juez de la Corte Superior del Condado de Orange ordenó a Barnes reducir la población carcelaria a la mitad para el viernes, lo que significa que 1.800 reclusos podrían ser liberados a confinamiento domiciliario, monitoreo con brazalete de tobillo o simplemente liberados por completo.

La Junta de Supervisores votó por unanimidad contratar a un abogado externo para ayudar a Barnes en la lucha legal con la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que presentó una demanda para reducir la población carcelaria.

La junta también votó para demandar al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California para desafiar a los departamentos a sacar a los delincuentes convictos de las cárceles del condado durante la pandemia.

El condado también está lidiando con un aumento en los brotes en las instalaciones de enfermería especializada y de vida asistida. Hasta el martes, 32 centros de enfermería especializada habían tenido dos o más casos confirmados de COVID-19, y 36 centros de vida asistida tenían dos o más casos.

Se les ha pedido a los funcionarios del condado que proporcionen equipo de protección personal, más capacitación o personal para ayudar a frenar la propagación del COVID-19 en esas instalaciones, donde la razón principal de la propagación probablemente sea de los empleados que contraen el virus fuera del sitio, dijo Kim.