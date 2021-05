Condado de Orange cerrará centros de vacunación masiva contra el COVID-19

Los funcionarios del condado de Orange anunciaron el jueves que cerrará los sitios de vacunación masiva COVID-19 del condado en junio debido a la falta de demanda de vacunas.

En cambio, el condado se centrará más en las clínicas móviles de vacunación para proporcionar las vacunas en áreas donde hay más resistencia a recibir la vacuna.

Los sitios de vacunación conocidos como [POD], en el Centro de Convención de Anaheim, el OC Fair and Event Center, Soka University y el Colegio de Santa cerrarán el 6 de junio.

“Tiene sentido”, dijo Andrew Noymer, profesor de población de salud y prevención de enfermedades de UC Irvine.

"Cuando primero comenzamos a implementar las vacunas, realmente tuvimos que hacer todo lo posible. A este punto, utilizar los lugares donde normalmente van las personas para obtener su vacuna contra la gripe. Cerrar estos sitios masivos de vacunación es básicamente el recurso más eficiente. “Podemos discutir si alguna vez fue un uso eficiente de los recursos. Ciertamente, la gente que se atribuía mucho mérito por los sitios de vacunación estaba muy encariñada con la idea en ese momento, pero no quiero volver a litigar eso en este momento. Ya es hora de pasar a otros canales de distribución [de la vacuna]. Pero todo el mundo debería conseguir la vacuna si aún no lo han hecho. Las personas que esperaron hasta ahora, deberían tomar ventaja de eso”, dijo Noymer.

Noymer dijo que parece que “la demanda ha disminuido y eso es algo preocupante, pero mantener los PODS no es la solución a ese problema”.

La causa de la reticencia a las vacunas varía, pero algunos solo están preocupados de que son muy nuevas, dijo Noymer.

“Ayer hablé con alguien y me sorprendió escuchar que todavía no se ha vacunado, y esta persona me dijo que estaban diciendo que estaban preocupados porque era una tecnología completamente nueva y quería ver más datos”, dijo Noymer.

"Es una respuesta racional. Mi opinión personal es que he visto los datos y yo mismo ya recibe la vacuna, pero la gente tiene que tener su propio nivel de comodidad”. “Avergonzar a las personas por no recibir la vacuna no ayuda en nada", dijo Noymer.

"No me gusta esto, 'soy un científico de salud pública y necesitas hacer esto’”, dijo Noymer. “Esto es estar hablándole mal a la gente”.

Noymer anticipa otra ola de infecciones en otoño o invierno y las áreas donde la vacunación se ha retrasado probablemente se verán más afectadas por el coronavirus, dijo Noymer.

El condado de Orange informó hoy solo 38 nuevos casos de COVID-19 y 13 muertes adicionales, mientras que las tasas de hospitalización continúan bajando. Según cifras publicadas el jueves, las hospitalizaciones por el coronavirus aumentó de 89 el miércoles a 91 jueves, y el número de los pacientes en cuidados intensivos disminuyeron de 25 a 23.

“Eso no es una casualidad”, dijo Noymer sobre las tasas de hospitalización. “Es real”.

El condado tenía el 34% de sus camas de UCI y el 76% de sus ventiladores disponibles. Las cifras del jueves llevaron los totales del condado a 254,201 casos y 4,992 muertes desde que comenzó la pandemia, según la Agencia de Asistencia Sanitaria del Condado de Orange.

De las 13 muertes registradas el jueves, siete ocurrieron en abril, elevando el número de muertos del mes pasado a 32. Cuatro muertes ocurrieron en marzo, aumentando el número de muertos de ese mes a 184. El número de muertos en febrero se mantuvo en 580.

El número de muertos de enero, el mes más mortífero de la pandemia, aumentado en uno a 1532. Diciembre, el siguiente más mortífero, aumentó de uno a 942.

Hubo más señales de un regreso a la normalidad esta semana, con la reapertura de Knott's Berry Farm para las personas con boleto de temporada el jueves. El parque de Buena Park reabrirá para todos el 21 de mayo, y el miércoles, los funcionarios de Knott anunciaron la reapertura de su parque acuático Soak City el 29 de mayo, para las personas que ya tienen un boleto de temporada, obteniendo una vista previa del 22 al 23 de mayo.

Mientras tanto, los restauradores del Distrito de Tustin Legacy ya reabrieron, pero están luchando para cubrir puestos de trabajo en medio de mucha competencia por el personal.

El centro comercial llevará a cabo un feria de empleo el jueves para los propietarios de restaurantes.

El Hilton Anaheim, uno de los hoteles más destacados del condado, reabrirá el 20 de mayo, dijeron las autoridades. Los hoteles en Anaheim han visto un aumento de negocio desde la reapertura de Disneyland la semana pasada.

Actualmente, el condado cumple con dos de las tres categorías de la fase amarilla del nivel menos restrictivo del sistema de cuatro niveles del estado para reabrir la economía, pero permaneció en el nivel naranja después de que se publicaran las clasificaciones semanales el martes.

El promedio semanal de casos nuevos diarios en el condado de Orange por 100,000 los residentes mejoraron de 2.6 a 2.4. Una avance al nivel amarillo requiere que la tasa de casos debe ser inferior a 2 por cada 100,000 personas. Un condado debe mantener métricas para un nivel durante dos semanas antes de graduarse a un nivel menos restrictivo.

La tasa general de positividad de la prueba mejoró del 1.4% al 1.3%. Y la tasa cuartil de equidad en salud del condado, que mide la positividad en puntos críticos en comunidades desfavorecidas, se redujo del 1.9% al 1.4%.