Cómo ver el festival Coachella en vivo en dónde quiera que esté

Los fanáticos de la música regresan al desierto del sur de California para uno de los festivales de música más grandes del mundo.

Si no consiguió entradas para el festival de 2023 porque los boletos eran demasiados caros para su bolsillo o no le gustan las grandes multitudes, o simplemente prefiere ver las actuaciones en las redes sociales, no se preocupe porque ahora lo puede ver en vivo desde su propia casa.

“Este año les daremos más acceso a Coachella que nunca”, según el sitio web del evento.

Los fines de semana del 14 al 16 de abril y del 21 al 23 de abril, todos los conciertos se transmitirán en vivo.

Retransmisiones del escenario de Coachella

El Festival de Música y Artes de Coachella Valley inicia su transmisión gratuita en vivo el 14 de abril a las 4 p.m. (Solo en Youtube). Los enlaces a continuación lo llevarán a cada una de las transmisiones del escenario del festival de música.

El primer fin de semana, del 14 al 16 de abril, comenzará con la super estrella mundial Bad Bunny. Ya se ha agotado. Puedes unirte a la lista de espera aquí. Los boletos todavía están disponibles para el segundo fin de semana del 21 al 23 de abril y se pueden comprar aquí.

Artista de cabecera

viernes abril 14 y 21

Bad Bunny

Gorillaz

Burna Boy

The Chemical Brothers

Kaytranada

Blondie

Becky G

Metro Boomin

FKJ

Pusha T

sábado abril 15 y 22

Rosalía

Eric Prydz Holo

Boygenius

$uicideboy$

The Kid Laroi

Charlie XCX

Labrinth

Underworld

Diljit Dosanjh

Eladio Carrion

domingo abril 16 y 23