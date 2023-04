Coachella 2023: inicia el festival música con presentaciones de Bad Bunny, Rosalía, Becky G y más

El Festival de Música y Artes de Coachella Valley comienza el viernes con Bad Bunny, Gorillaz, Becky G, Blondie y más, dando inicio a un caluroso fin de semana en el desierto en Indio.

Los músicos subirán al escenario a partir del mediodía.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Se espera que Bad Bunny haga su presentación el viernes por la noche alrededor de las 11:25 p.m. hora del Pacífico

Otros artistas del viernes incluyen a Gorillaz, Burna Boy, Becky G, Pusha T, Doechii, Record Safari, Chemical Brothers, Metro Boomin, SG Lewis, YUNGBLUD, Malaa, Dombresky y Blondie, entre otros.

El grupo musical de Corea del Sur, Blackpink, encabezará el sábado por la noche.

Se espera que Rosalia, Charli XCX, 070 Shake, Marc Rebillet, Brn Luxxry, $uicideboy$, Labrinth, Earthgang, boygenius, Yung Lean y Umi, entre otros, también actúen el sábado.

Frank Ocean cerrará el fin de semana con una actuación el domingo a las 10:00 p.m. hora del Pacífico

Otros artistas dominicales incluyen a Bjork, Kali Uchis, Porter Robinson, GloRilla, Los Fabulosos Cadillacs, Dominic Fike, Queens, Willow y Alex G.

Se espera que las temperaturas alcancen los 90 grados el domingo, por lo que los asistentes al concierto deben mantenerse hidratados.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.