Clínicas forman parte de campaña para vacunar a la comunidad latina contra el COVID-19

Más de la mitad de los latinos en Los Ángeles siguen expuestos al coronavirus, pues no han recibido la vacuna de protección, pero esto podría cambiar pronto.

¿Ándale, qué esperas? Así se llama la campaña de vacunación que arrancó el lunes y busca destruir los mitos negativos a cerca de las vacunas, y justo cayó como anillo al dedo con la aprobación completa de Pfizer por la FDA.



¿Ándale qué esperas?, es el mensaje que llegará a los miembros de la comunidad latina que le han sacado la vuelta a la inyección que podría salvarles la vida.

"Yo no me he vacunado, pero la verdad si me está dando miedo, y siento que ya es tiempo para hacer la decisión, para protegerme porque la verdad que sí da miedo", dijo Claudia López, quien busca información a cerca de las vacunas.

Así como Claudia, hay un gran número de adultos entre 18 y 35 años de edad que le temen al pinchazo, pero al parecer, no a la muerte.



“En un pasado con las variantes anteriores, hay un mito de sobrevivencia entre los jóvenes. Hoy en día con Delta, mucha gente joven está siendo agresivamente enferma”, dijo el doctor Ilan Shapiro, clínicas AltaMed.

Las clínicas Altamed en el área de Los Ángeles, San Diego, el centro de salud San Ysidro, la clínica de la Raza en Oakland, y el centro comunitario de salud Golden Valley en el Valle Central, pondrán manos a la obra.



“Para salir allá afuera prácticamente puerta por puerta, para crear conversaciones”, agregó el doctor Shapiro,



Para evitar que terminen en un hospital o en una sala de emergencia, esta campaña busca llegar a los oídos y ojos de cerca de 6 millones de Latinos tan solo en California.



Habilitaron el número telefónico 1-855-Ya-Ándale, para aclarar cualquier pregunta, y programar su vacuna, y no pudo caer en mejor día tras la aprobación completa de Pfizer.



“No sabemos cuánto va a durar, pero ya tenemos la solución en nuestras manos que es la primera vacuna”, dijo el doctor Rohan Radhakrishna, del Departamento de Salud de California.



Con esto, expertos de salud esperan que más jóvenes confíen en la ciencia.

“No lo estarían aprobando si no tuvieran tanta información, y eso si ayuda a la gente escéptica como yo”, dijo Claudia López, busca información sobre la vacuna.



Las buenas noticias son que esta campaña ahora podría tener más éxito con la autorización total de Pfizer, ya que las clínicas que forman parte de la campaña atienden a más de 7 millones de californianos cada año.