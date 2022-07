Cliente alega que celular estaba defectuoso y aún le seguían cobrando

Un televidente de Telemundo 52 regresó su celular defectuoso por correo, para obtener un reemplazo, pero le aseguraron que había llegado dañado. Estaba desesperado, pues se quedó sin teléfono, y con la deuda.

Aunque no tenía celular, Felipe Ramos empezó a pagar las mensualidades, porque no quería problemas con su crédito. Estaba indignado, y se sentía impotente ante la situación.

Ramos dijo que quería cambiar su iPhone 10 por uno más moderno, así que se animó, y compró el iPhone 13.

“Llegó con un defecto de que no servía el internet. La señal de internet no agarraba”, contó Ramos.

Ramos dijo que inmediatamente se comunicó con T-Mobile.

“Me tuvieron como dos horas [esperando en el teléfono], porque que me ponían con un experto y con otro experto y no me arreglaban el asunto”, dijo.

Ramos añadió que finalmente le pidieron devolver el teléfono por UPS, para enviarle un reemplazo.

“Y resulta que la compañía de envíos lo dañó. Entonces la compañía de T-Mobile no lo quiso, y me seguían cobrando”, dijo Ramos, asegura que pagó durante cuatro meses, aunque no tenía teléfono, ni tampoco le mandaron un nuevo.

“Ya me había dado por vencido, y dije, pues voy a pagar, porque si no lo pago, el que va a salir perdiendo, soy yo en el crédito, y dije, ni modo, ya me tocó perder. Me sentía frustrado porque imagínese ¿pagar $1500 por nada”?

Pero antes de darse por vencido, Ramos llamó a Telemundo 52 Responde, donde el equipo investigativo se comunicó con T-Mobile, y reabrieron su caso, y rápidamente se comunicaron con él para disculparse y corregir la situación.

“Me dijo que lo sentía mucho, que ella no tenía conocimiento de ese problema, que me iba a ayudar y que me iban a regresar el dinero”, contó.

Y así fue, le acreditaron los casi $600 que ya había pagado.