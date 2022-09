Choque de dos vehículos en Arleta deja a conductor y niño gravemente heridos

Un niño fue expulsado de un sedán BMW y el conductor quedó atrapado como resultado de un choque de dos vehículos en Arleta el domingo por la noche.

El accidente ocurrió poco antes de las 9 p.m. en 13952 W. Terra Bella St., dijo el portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Brian Humphrey.

El niño, cuya edad y sexo no se dieron a conocer, fue expulsado del vehículo, según Humphrey. No estaba claro si el niño estaba abrochado en un asiento de automóvil o si tenía que estarlo pero no lo estaba.

Ambos fueron trasladados a hospitales en estado crítico.

Un sargento de policía que investigó en el lugar le dijo a la estación que el BMW fue embestido por un Toyota Camry cuando intentaba hacer un giro en U.

No era claro, sin embargo, qué conductor tuvo la culpa.