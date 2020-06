Centros comerciales posponen reaperturas en medio de disturbios civiles

Algunos centros comerciales del área de Los Ángeles, cerrados desde marzo debido a precauciones por el coronavirus, están retrasando las reaperturas programadas esta semana a la luz de los disturbios civiles provocados por la muerte bajo custodia de George Floyd en Minneapolis.

"Te extrañamos más cada día y lamentamos informarte que nuestros planes iniciales para reabrir el 3 de junio ahora se han pospuesto debido a la situación actual en el condado de Los Ángeles", declararon en un correo electrónico los funcionarios de SouthBay Pavilion en Carson. A los consumidores.

El anuncio siguió a una semana de protestas en el condado de Los Ángeles y en todo el país denunciando la muerte de Floyd. Esas protestas pacíficas a veces han dado un giro violento, con el vandalismo y el saqueo de las empresas de la zona, lo que llevó a los funcionarios locales a establecer toques de queda y comerciantes en toda la ciudad para abordar los escaparates como medida de precaución.

A medida que bandas de delincuentes continuaron viéndose empañadas por capitalizar el foco de la policía en los manifestantes, la Guardia Nacional se desplegó después de que el gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia el sábado en todo el condado de Los Ángeles.

Para los centros comerciales y otros negocios, los disturbios civiles se producen justo cuando muchos planeaban reabrir después de estar cerrados por dos meses debido a las precauciones de coronavirus. Ahora, no está claro cuándo reanudarán el servicio regular.

Los funcionarios de SouthBay Pavilion escribieron a los clientes: “Serán uno de los primeros en recibir la nueva fecha de reapertura tan pronto como se establezca. Manténgase seguro y siga las pautas de toque de queda del condado de Los Ángeles. Tenga la seguridad de que nuestra Carson Sheriff's Station está en alerta máxima y patrullando nuestro centro por la seguridad de los empleados y dueños de tiendas ".

Algunas empresas en SouthBay Pavilion planearon mantener sus servicios de entrega o recogida en la acera a pesar de que el centro comercial permanece cerrado.

Del mismo modo, el Westfield Valencia Town Center en Santa Clarita, que también estaba programado para reabrir el miércoles, ha pospuesto su reapertura hasta las 11 a.m. del lunes, según el sitio web del centro comercial.

Los funcionarios del centro comercial dijeron a Santa Clarita Valley Signal que la decisión se tomó "para el bienestar de nuestros clientes, empleados y socios minoristas".

"Creemos firmemente en la importancia de la inclusión y en la fortaleza de nuestra comunidad; manténgase a salvo y esperamos reabrir para servirle pronto'', dijeron los funcionarios del centro comercial.

Han circulado rumores en las redes sociales locales de que una gran protesta tendrá lugar en el Valle de Santa Clarita a finales de esta semana, y las autoridades de la ciudad emitieron un comunicado el martes para abordar esas preocupaciones.

“La ciudad de Santa Clarita está al tanto de la publicación que circula en las redes sociales sobre la posible protesta el jueves. Para ser claros, no se ha otorgado ningún permiso ni se ha solicitado ningún permiso ".

Las autoridades también declararon que la ciudad estaba trabajando con la policía para tener planes en caso de que las empresas o la comunidad necesiten protección.

La profesora asociada de Cal State Long Beach, Laura González, que enseña finanzas en el College of Business, dijo a City News Service que habrá un impacto duradero en las empresas por las órdenes de protección contra el coronavirus para quedarse en casa, especialmente cuando se combina con saqueos comerciales recientes y vandalismo.

Las empresas, especialmente aquellas que ya estaban luchando antes de la pandemia o que han sido saqueadas y destrozadas, pueden nunca recuperarse o reubicarse, dijo González.

"Muchos pensarán si deberían reabrir o no", dijo. “Los contratos de seguro no cubren todas las circunstancias, y las empresas ya estaban sufriendo. Incluso cuando se redujeron las restricciones, algunos clientes no se sintieron cómodos saliendo y continuaron comprando en línea. Había centros comerciales y tiendas que ya estaban cerrando antes del coronavirus ”.