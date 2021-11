Dos hermanas, que junto con sus 11 hermanos estuvieron cautivos durante años por sus padres antes de escapar de su hogar en el sur de California en 2018, ahora hablan públicamente por primera vez sobre lo que soportaron.

"La única palabra que sé para llamarlo es infierno", dijo una de las hermanas Turpin en un videoclip del próximo especial del programa "20/20" con Diane Sawyer.

El inquietante caso de la familia salió a la luz en 2018, con un grito desesperado de ayuda de una niña que había vivido en tal aislamiento durante 17 años que no ni siquiera sabía su domicilio, el mes del año o lo que significaba la palabra medicación.

Había saltado por una ventana desde la casa sucia donde vivía con sus padres y 12 hermanos, y sabía lo suficiente como para marcar los dígitos 9-1-1 en un teléfono celular que apenas funcionaba y luego comenzó a describir años de abusos horribles a un despachador de la policía.

Cuando los investigadores llegaron al hogar, encontraron a niños, de entre 2 y 29 años en ese momento, dentro de la casa, algunos encadenados a sus camas, casi todos con un peso muy inferior al normal y viviendo en condiciones oscuras e insalubres.

En un videoclip de la próxima entrevista "20/20", la hermana que llamó al 911 habló sobre el coraje para escapar finalmente.

"Creo que estuvimos tan cerca de la muerte varias veces", dijo.

"Fue literalmente un ahora o nunca. Si me pasaba algo, al menos moría en el intento", agregó la niña. David y Louise Turpin se declararon culpables más tarde por torturas y otros abusos y negligencia tan graves que atrofiaron el crecimiento de sus hijos, hubo pérdida de masa muscular y dejó a dos niñas sin poder tener hijos. Ambos fueron condenados a cadena perpetua.

En aquel entonces, cuando la joven de 17 años se escapó de la casa ubicada en una área de clase media en la ciudad de Perris, a unas 60 millas al sureste de Los Ángeles, los Turpin habían vivido en gran parte aislados.

David Turpin había sido ingeniero de Lockheed Martin y Northrop Grumman. En una declaración de quiebra en el 2011, Louise Turpin figuraba como ama de casa.

Su casa se mantenía limpia y ordenada por fuera, y los vecinos rara vez veían a los niños fuera de la casa.

Cuando llegaron los agentes, se sorprendieron por lo que descubrieron. Un hijo de 22 años estaba encadenado a una cama y dos niñas acababan de haber sido liberadas de sus grilletes. La casa estaba llena de basura y el hedor a desechos humanos era abrumador.

Los agentes testificaron que los niños dijeron que solo se les permitía ducharse una vez al año. Se mantenían principalmente en sus habitaciones, excepto las comidas, que se habían reducido de tres a una por día, una combinación de almuerzo y cena. La joven de 17 años se quejó de que ya no podía soportar los sándwiches de mantequilla de maní, ya que la hacían sentir arcadas.

A los niños de Turpin no se les permitió jugar como los demás niños. Aparte de un viaje familiar ocasional a Las Vegas o Disneyland, rara vez salían de casa. Dormían durante el día y estaban activos algunas horas por la noche.

Aunque la pareja presentó la documentación ante el estado para educar en casa a sus hijos, el aprendizaje fue limitado. La hija mayor solo completó el tercer grado.

"Realmente no vamos a la escuela. No he terminado el primer grado", dijo la entonces de hija de 17 años, según el oficial Manuel Campos.

Los niños dijeron que los golpeaban, los enjaulaban y los encadenaban a las camas si no obedecían a sus padres.

Los investigadores encontraron que el niño pequeño no había sido abusado, pero todos los hermanos Turipin fueron hospitalizados después de que fueron rescatados.

“Escape from a House of Horror - A Diane Sawyer Special Event” se transmite el 19 de noviembre a las 9:01 p.m. por la cadena ABC.

The Associated Press, City News Service y NBCLA contribuyeron a este informe.