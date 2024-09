Arrestan a mujer por rociar con gas pimienta a adolescentes en Taco Bell de Carson

Una mujer fue arrestada después de que un video en las redes sociales la mostrara gritando y luego atacando a un grupo de adolescentes en un restaurante Taco Bell en Carson.

El video viral muestra a la mujer, cuyo nombre no se ha revelado, confrontando a un grupo de estudiantes de la Preparatoria Carson en el restaurante. Se la escucha decir que estaba defendiendo a su hija por razones que no se especificaron.

“¿Estás tratando de rociar con gas pimienta a una niña?”, se escucha decir a uno de los adolescentes en el video, a lo que la mujer responde: “No me importa una (palabra censurada)”. Luego, el video muestra a la mujer rociando con gas pimienta a al menos un adolescente y luego golpeando repetidamente a otro.

Una familia busca a la mujer que atacó a sus niños con gas pimienta adentro de un Taco Bell en Carson.

Los adolescentes involucrados en el video y sus padres celebraron una conferencia de prensa el lunes pidiendo justicia y compartiendo su versión de la historia.

“Unas chicas con las que habíamos discutido entraron y no nos acosaron, pero sí hablaron de nosotras, así que mi amiga se acercó y dijo algo, básicamente dijo que iba a llamar a su madre para que nos denunciara”, dijo Jaylynn Danning, una de las estudiantes que fue atacada por la mujer.

“Nos reímos y pensamos que su madre no iba a venir, pero como 10 o 15 minutos después, su madre entró furiosa, gritándonos, y procedió a rociarnos con gas pimienta a todas, a las tres”.

Una de las estudiantes dijo que sufrió lesiones que afectaron su capacidad para practicar deportes.

“Ahora tengo un esguince de segundo a tercer grado y juego al baloncesto”, dijo Jayla Johnson. “Esto realmente me duele. Me afecta no poder jugar con mis compañeros de clase”.

La mujer fue arrestada en relación con el ataque. Se enfrenta a cargos que incluyen amenazar con un arma mortal.

“Nos sentimos mejor sabiendo que esta persona ya no está en las calles y no puede lastimar ni hacerle nada a otro niño”, dijo Vanessa Rodríguez, madre de uno de los estudiantes que fue atacado.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.