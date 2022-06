Cambios en reportes de crédito favorecerán a ciertos consumidores

A partir del 1 de julio, su reporte de crédito podría mejorar automáticamente, ya que habrá cambios en cómo se reporta la deuda médica de los consumidores.

No significa que su deuda médica desaparecerá, pero sólo si realmente debe lo que le están cobrando.

Si usted, como tanta gente, se atrasó al pagar deudas médicas, y estas terminaron en su reporte de crédito, desde el 1 de julio ya no podrán seguir apareciendo en su reporte por años como sucede ahora.

“Ese endeudamiento aparece como cobrado, atrasado, y queda en tu reporte de crédito 7 años. la ventaja de hoy día es que se recobra, y no queda los 7 años y eso es bueno, porque su puntaje crediticio debería mejorar automáticamente al borrarse esas viejas deudas saldadas”, dijo Carlos Medina, VP de Operaciones y Desarrollo Corporativo de One Technologies.

Otro cambio es que, si debe, el plazo para pagar antes de que lo reporten al buró de crédito aumentará. Actualmente, solo puede atrasarse 6 meses.

“Ha subido a un año completo, ósea tienes más tiempo para pagar esa deuda”, agregó Medina.

Un tercer cambio, que entra en vigor a partir del 2023, tiene que ver con la cantidad que usted adeuda. “No van a considerar cuentas por debajo de $500”.

Eso significa que si su deuda médica es menor, como es el caso de la mayoría, el buró de crédito no registrará ese adeudo en su reporte. Esta es una excelente noticia, pues mucha gente tiene deudas médicas pequeñas que no han saldado por errores de cobranza, o por algún olvido o descuido, y sin embargo, esto les ha afectado seriamente en su puntaje de crédito por años. Ahora, con estos cambios, podrán mantener una mejor calificación crediticia, brindándoles acceso a mejores préstamos, pero, eso sí la deuda real, hay que pagarla.

“Ya sean 200 o 20mil dólares, ese endeudamiento hay que cubrirlo, si no te afecta el crédito de todos modos”, explicó Medina.

Si usted tiene deudas médicas que no entiende, se recomienda comunicarse con su proveedor de servicio para aclarar errores de cobranza, o para solicitar un plan de pagos si lo requiere, pero no deje que su deuda quede pendiente porque aún con los cambios, si no paga, tarde o temprano, eso afectará su crédito.