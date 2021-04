California reabre inscripción para cobertura de seguro médico

Lo que debes saber Los nuevos subsidios solo están disponibles hasta diciembre de 2022 para las personas que compran cobertura a través de un intercambio de seguro médico.

Para obtener el dinero, las personas deben ser residentes legales de Estados Unidos que no pueden obtener un seguro médico asequible en su trabajo y cumplir con ciertos requisitos de ingresos.

En algunos casos, las personas pueden comprar cobertura por tan solo $1 por mes.

California reabrió el lunes la inscripción para su intercambio estatal de seguros de salud, con la esperanza de que más personas compren cobertura ahora que el gobierno federal está ofreciendo nueva asistencia que podría reducir las primas mensuales en $1,000 o más en algunos casos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Normalmente, las personas solo pueden comprar un seguro médico a través del intercambio estatal, conocido como Covered California, una vez al año durante un período de inscripción abierta. Pero el mes pasado, el presidente Joe Biden firmó un paquete de ayuda para el coronavirus de 1,9 mil millones de dólares. Aproximadamente $3 mil millones de ese dinero llegarán a California en forma de nuevos subsidios para ayudar a algunas personas a pagar sus primas mensuales de seguro médico. En algunos casos, las personas pueden comprar cobertura por tan solo $1 por mes.

Los nuevos subsidios solo están disponibles hasta diciembre de 2022 para las personas que compran cobertura a través de un intercambio de seguro médico, que se creó como parte de la ley de atención médica del ex presidente Barack Obama. A partir del lunes, los funcionarios estatales dijeron que permitirían a las personas comprar planes en el programa de intercambio de California hasta fin de año.

Para obtener el dinero, las personas deben ser residentes legales de Estados Unidos que no pueden obtener un seguro médico asequible en su trabajo y cumplir con ciertos requisitos de ingresos. Aproximadamente 1,4 millones de personas en California ya reciben subsidios federales que reducen sus primas mensuales de seguro médico. Para esas personas, los nuevos subsidios reducirán automáticamente sus primas aún más, alrededor de $180 en promedio por hogar por mes.

Los nuevos subsidios federales son tan generosos que alrededor del 92% de las personas que no obtienen seguro médico a través de su trabajo serán elegibles para recibir ayuda, según un análisis de la Kaiser Family Foundation. En California, eso significa que más de 1 millón de personas son elegibles para los subsidios pero no los reciben, ya sea porque no tienen seguro o porque compran cobertura en el intercambio.

Eso incluye a personas como Jack “Mitch” Huggins, un bombero jubilado de Stockton. Perdió su seguro médico durante el proceso de quiebra de la ciudad. Desde entonces, dijo que le ha costado alrededor de $20,000 al año comprar cobertura por su cuenta. No era elegible para un subsidio federal en el pasado, pero es elegible bajo la nueva ley. Dijo que ahorrará alrededor de $1,000 al mes en sus primas.

El proyectado presidente electo afirma que la salud será una de sus prioridades cuando se juramente como presidente.

"No podía creer que fuera cierto", dijo. "Va a ser un ahorro sustancial para mí y mi esposa".

La nueva asistencia federal está más en línea con los objetivos de la política de atención médica de California, que han sido impulsados ​​por la Legislatura y la oficina del gobernador dominadas por los demócratas del estado. El estado ha tratado de asegurar a más personas a través de agresivas campañas de marketing multimillonarias y gravando a las personas que se niegan a comprar cobertura médica, dos cosas que se habían eliminado cuando el presidente Donald Trump estaba en el cargo.

“Esto no es como en los días de antaño en los que el gobierno federal iba en una dirección completamente opuesta a Covered California”, dijo Anthony Wright, director ejecutivo de Health Access California, un grupo de defensa de la atención de la salud del consumidor.

Peter Lee, director ejecutivo de Covered California, cree que los nuevos subsidios federales convencerán a más personas una vez que comprendan lo baratos que son los planes. Es por eso que está lanzando una campaña publicitaria estatal de $20 millones para informar a las personas sobre los nuevos subsidios y cómo pueden obtenerlos.

Ricardo Aguirre es un inmigrante mexicano que vive en Phoenix, Arizona, perdió a su padre, tíos y primos debido al COVID-19. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que suficientes personas se inscribirán en California, lo que le costará al gobierno federal alrededor de $3 mil millones pagar por todos ellos. Lee dijo que su objetivo es superar esa estimación.

"Puede terminar siendo $6 mil millones", dijo Lee. "Si hacemos nuestro trabajo y hacemos correr la voz, si inscribimos a más personas, en realidad les costará más a los federales, pero por una buena razón".

Los nuevos subsidios son mucho más generosos que los disponibles ahora. Por ejemplo, Lee dijo que las primas para un tipo de plan de seguro costarían $1,945 por mes para una familia de cuatro que vive en Oakland y gana $78,000 por año. Los subsidios federales actuales reducen esa prima a $583 por mes. Pero los nuevos subsidios federales reducirían aún más la prima, a $393 por mes.

Es difícil decir con certeza cuánto podría ahorrar cada persona porque la cantidad de dinero que puede obtener del gobierno federal depende de varios factores, incluida la edad que tienen y dónde viven.