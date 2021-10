¡Celebre el Día Nacional del Taco con estas ofertas!

Tratar de convertir cualquier cosa que no sea un taco en un taco es un pasatiempo consagrado para alguien que está en casa, el tipo de anhelo que puede inspirar algo culinario de opciones peculiares.

A todos nos ha quedado una sola tortilla en el paquete, y tal vez algo de cotija o queso feta, pero no el relleno principal que queremos o antojamos, las calabacitas o los huevos o la carne asada. Así que nos conformamos y soñamos con un mundo donde los tacos sean la estrella del día.

Lo cual es casi todos los días en Los Ángeles, bendecidos por los tacos. ¿Pero el 4 de octubre? Es la fiesta oficial de los alimentos sublimes, a veces crujientes, a veces picantes y siempre increíblemente satisfactorios.

¿Cómo rendirás tributo al Día Nacional del Taco? Al improvisar un taco en casa, qué está bien, si satisface tus anhelos de tacos.

O puedes aprovechar una oferta en los siguientes lugares:

Chicas Tacos: los lunes están hechos para vuelos de tacos, y las cuatro Chicas tendrán esto en la lista para agregar más entusiasmo de celebración al Día Nacional del Taco. Obtenga cuatro tacos (cualquiera en el menú, dulce), un Agua Fresca, más papas fritas y salsa, y pague $15. Eso también es todo el día, porque el deseo de cuatro tacos puede ocurrir en cualquier momento, por supuesto.

Restaurante y Cantina Acapulco: La cadena de restaurantes ofrecerá un trío de tacos al pastor en su cantina el 4 de octubre, por seis dólares, si un taco no es suficiente, y dos son casi suficientes, pero no del todo, pero tres solo estarán bien.

Puesto: ¿Comer en el condado de Orange? Una de las cuatro ubicaciones de Puesto tiene opciones para elegir y un obsequio del Día Nacional del Taco, una vez que compre dos tacos. Ese tercer taco que pidas será gratis, y hay varios para elegir, incluidos Tamarindo Shrimp y Filet Mignon.

El Pollo Loco: ¿Has estado enamorado del legendario Crunchy Taco de esta compañía en su día? Vuelve, en honor al Día Nacional del Taco, como el "primer elemento de menú solo digital" de El Pollo Loco. Está disponible hasta el 1 de noviembre, pero si lo pide el 4 de octubre, disfrutará de una Coca-Cola mexicana de cortesía.

Restaurante Mexicano El Torito: ¿Estás buscando un cuarteto de tacos, de la variedad mini, y te gustaría que fueran carnosos, con bistec y chorizo ​​como protagonistas abundantes? El Torito tendrá este sabroso cuarteto por seis dólares el 4 de octubre.

