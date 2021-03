California alcanza meta clave de vacunación contra el COVID-19

Los funcionarios de California anunciaron el viernes que el estado ha alcanzado una meta clave en la vacunación que permitirá a los condados elegibles dar otro paso en un proceso de reapertura gradual luego de un año de restricciones pandémicas.

El estado está notificando a los condados que se ha cumplido un objetivo clave: 2 millones de dosis de vacunas han llegado a los residentes en los códigos postales más desfavorecidos de California. Se requería cumplir con ese objetivo para permitir que los condados elegibles se mudaran el domingo al nivel rojo del plan de reapertura de cuatro niveles del estado.

El anuncio significa que se espera que los condados de LA, Orange y San Bernardino pasen al nivel rojo menos restrictivo del estado en los próximos días. Los cambios entrarán en vigencia el domingo, según funcionarios estatales de salud.

Aproximadamente la mitad de los 58 condados del estado han salido de las restricciones más estrictas, lo que permite una cantidad limitada de comidas en el interior y la reapertura de cines y gimnasios.

Es el anuncio que todo negocio esperaba escuchar...el condado de Los Ángeles ingresará al nivel rojo la próxima semana permitiendo que restaurantes, gimnasios, y cines ofrezcan sus servicios adentro. Dinorah Pérez reporta el 11 de marzo de 2021.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En todo el estado, 13 condados pasarán a un nivel menos restrictivo, de púrpura (generalizado) a rojo (sustancial): Amador, Colusa, Contra Costa, Los Ángeles, Mendocino, Mono, Orange, Placer, San Benito, San Bernardino, Siskiyou, Sonoma y Tuolumne, dijo el viernes el departamento de salud del estado. Veintiún condados permanecerán en el nivel morado

Los funcionarios de California están contemplando cómo se verán las cosas en el estado más poblado de la nación una vez que millones de personas se vacunen y se muevan para eliminar gradualmente las restricciones sobre reuniones y negocios que han alterado la vida durante un año.

Cuando los funcionarios diseñaron el verano pasado el sistema de cuatro niveles, de amarillo a morado que ahora usa California para decidir si las personas pueden cenar en el interior, ir al cine o reunirse con amigos, no incluyeron un nivel verde, un reconocimiento de que un regreso a la normalidad después de la pandemia estaba lejos. Ahora, la administración del gobernador Gavin Newsom se está preparando para agregar uno.

"La probabilidad de alcanzar ese nivel verde es probablemente más pronto de lo que algunos de nosotros pensamos cuando miramos el verano y el otoño", dijo el jueves el Dr. Mark Ghaly, secretario de salud de California.

Expertos dicen que las tres tienen alto grado de eficacia.

Los funcionarios estatales se basan en una fórmula complicada, incluida la propagación del virus, para determinar qué actividades están restringidas en cada condado.

Pero una designación verde no significa "libre" para todas las cosas. Ghaly dijo que esa etiqueta aún significaría usar mascarillas y mantenerse físicamente distante. En una entrevista, se negó a ofrecer más detalles sobre las restricciones que se mantendrían o proporcionar un umbral de vacunas que el estado espera cumplir para permitir tal aprobación.

El jueves temprano, el director de Salud Pública del estado, el Dr. Tomás Aragón, pronosticó que California podría lograr la inmunidad colectiva cuando aproximadamente el 75% de la población haya sido vacunada, aunque eso podría cambiar a medida que el virus muta.

El hecho de que los funcionarios sean lo suficientemente optimistas como para discutir públicamente un nivel verde coloca a California en un lugar dramáticamente diferente de lo que estaba hace unas semanas durante el peor aumento del estado. Ahora las tasas de casos, las hospitalizaciones y las muertes están disminuyendo y las vacunas están aumentando.

Las primeras dosis de la vacuna Johnson and Johnson comenzaron a ser administradas el jueves en California. Miles de trabajadores esenciales y personas de la tercera edad tomaron ventaja de la vacuna que solamente requiere una sola inyección.

El jueves, Ghaly y otros funcionarios, incluida la Dra. Nadine Burke Harris, cirujana general, recibieron públicamente la vacuna Johnson & Johnson en sitios de Los Ángeles y Oakland para promover su seguridad y eficacia. La vacuna J&J de un cortocircuito recibió recientemente la aprobación de uso de emergencia del gobierno federal.

El suministro de la vacuna de inyección única en California es limitado por ahora, pero los funcionarios están ansiosos por generar confianza en ella, particularmente en las comunidades negras y latinas. El estado dijo recientemente que los condados pueden abrirse más rápido una vez que se vacune a más personas en vecindarios vulnerables.

Las vacunas Moderna y Pfizer requieren dos inyecciones, mientras que J&J solo requiere una dosis. Aunque los funcionarios de salud pública dicen que proporciona una fuerte inmunidad, algunas personas han dudado, preocupados de que no sea tan protector como los demás.

Bajo el nuevo plan de reapertura, los condados pueden pasar más fácilmente del nivel púrpura más restrictivo al nivel rojo más bajo cuando 2 millones de dosis de vacunas hayan llegado a los residentes en los códigos postales más desfavorecidos de California. Una vez que se administren 4 millones de dosis en esos vecindarios, será más fácil pasar a naranja.

En el estado de California casi todos los desalojos han estado suspendidos, a menos que sean urgentes, pero autoridades judiciales han advertido que las restricciones podrían levantarse este mes a menos de que funcionarios aprueben protección contra estos procesos.

Cuando los funcionarios establecieron el sistema en agosto, Newsom dijo que era demasiado pronto para mirar hacia un nivel verde que indicaría "volver a la forma en que estaban las cosas". El gobernador demócrata dijo el miércoles que los funcionarios han estado trabajando en un nivel verde durante meses "en previsión de esta luz brillante al final de este túnel".

También el jueves, el estado anunció nuevas reglas para bares y cervecerías, que en su mayoría han estado cerradas si no sirven comida. A partir del sábado, las cervecerías y destilerías que no sirven comida pueden abrir afuera en los niveles morado y rojo. La guía estatal dice que los clientes tanto en las bodegas como en las bodegas deben tener restricciones y limitan su estadía a 90 minutos y ese servicio debe terminar antes de las 8 p.m. Los bares que no sirven comida no pueden abrir hasta el nivel naranja.

El estado tiene motivos para ser cautelosamente optimista, dijo la Dra. Kirsten Bibbins-Domingo, directora del departamento de epidemiología y bioestadística de la Universidad de California en San Francisco. Pero le preocupa que el plan estatal para acelerar la reapertura sea "demasiado agresivo".

Se estima que 4.4 millones de personas con determinadas enfermedades o discapacidades importantes de alto riesgo serán elegibles para la vacuna el lunes. No se les pedirá que proporcionen documentación, pero se les pedirá que firmen una autodeclaración de que cumplen con los criterios, anunció el jueves el departamento de salud pública del estado.

Durante un recorrido por South Gate, una de las comunidades más afectadas por la pandemia, el gobernador de California, Gavin Newsom, habló sobre el progreso de la vacunación en las minorías y la campaña para destituirlo de su cargo.

Las personas que trabajan o residen en lugares de congregación, como centros de detención, cárceles y refugios para personas sin hogar, también serán elegibles recientemente, al igual que los trabajadores del transporte público y los trabajadores del aeropuerto para las aerolíneas comerciales, anunció el estado.

Esa elegibilidad adicional podría crear atascos si el suministro sigue siendo limitado, dijo Bibbins-Domingo. Al mismo tiempo, California debe concentrarse en vacunar a los vecindarios desfavorecidos para reducir la probabilidad de futuros brotes, dijo.

"Me preocupa que la verdadera mirada hacia adelante y la conducción dura para ir a la apertura con umbrales que son un poco más fáciles de cumplir, francamente, no se desarrolle de la manera que a todos nos gustaría", dijo.