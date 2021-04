Por un pequeño error: hispano pierde $3,500 por enviar dinero a través de una aplicación

Nuestro televidente envió un pago por el servicio automático ''Zelle” pero un pequeño error lo metió en problemas, e hizo que perdiera miles de dólares.

Los servicios y aplicaciones que facilitan los pagos automáticos interbancarios son muy útiles, pero un pequeño error le puede costar su dinero, y las protecciones, quizá no sean las que usted esperaría.

Es tan sencillo que tan solo con una dirección de correo electrónico o un número de teléfono se puede hacer una transferencia de dinero, por eso, el servicio de Zelle es tan popular.

René Ramos lo uso tras una emergencia.

“Tuve una inundación en mi casa, había cosas para reparar”, dijo Ramos.

La persona que contacto para arreglar los daños le dijo que lo haría por $3,500 dólares.

“Él me pidió el dinero un viernes en la tarde, y el banco ya estaba cerrado, y le hice la transferencia por Zelle”, dijo Ramos, hizo una transferencia por Zelle a un número equivocado.

En cuestión de segundos, Ramos le transfirió el dinero vía Zelle de su cuenta en Bank of America, al que creía era el número de teléfono de su contratista, pero no fue así.

“La persona que me dio el teléfono de él me dio un número equivocado. Vino el sábado y me dijo, ‘fíjese que no me ha llegado nada del dinero’”, dijo Ramos.

Cuando se dio cuenta de que los $3,500 dólares se enviaron a la persona equivocada, presentó un reclamo ante Bank of America.

“Llame el lunes a primera hora, hice el reclamo, eso puede tardar como cuatro semanas. Tenía la confianza que el banco me iba a resolver el problema”, señaló Ramos.

El banco le respondió que el dinero se transfirió a una cuenta del banco 'Chase' pero por privacidad, no le podían dar el nombre del cuentahabiente, y aunque él intentó comunicarse al teléfono en múltiples ocasiones, no tuvo suerte.

“Me siento desilusionado, que siendo un cliente de 40 años, que no pueden ayudarme”, dijo Ramos.

Una portavoz de Zelle explicó a Telemundo 52 Responde que, antes de aprobar una transferencia, su sistema tiene dos alertas para el usuario, la primera da el nombre de quien va a recibir el dinero, para asegurarse que sea el destinatario.

Y la segunda, cuando se agrega la cantidad y el resto de los datos, pide verificar una vez más si la información está correcta.

En el caso de Ramos, el número telefónico que recibió tenía un error que él desconocía. Telemundo 52 Responde se comunicó con Bank of America, y vía correo electrónico aclararon que las transacciones de este tipo no están protegidas, y que, en casos como este solo el banco a donde se mandó el dinero, puede decidir si se comunican o no con el cliente.

Para protegerse, si va a mandar dinero a un número que no ha usado antes, márquelo primero, y confirme que sea de la persona correcta, y otro filtro para prevenir errores costosos. Antes de mandar cantidades importantes, haga un envío de prueba, con una cantidad menor, digamos unos $20 para asegurarse de que la persona correcta lo reciba, antes de mandar el resto.