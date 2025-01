Calidad de aire: extienden aviso de polvo y cenizas tras incendios forestales de Los Ángeles

Los fuertes vientos pueden dispersar las cenizas de los recientes incendios en el condado de Los Ángeles y las cicatrices de quemaduras formadas por otros incendios forestales en el otoño.

Se extendió un aviso de polvo y cenizas arrastradas por el viento hasta el miércoles por la noche debido a los fuertes vientos y los incendios forestales en el condado de Los Ángeles.

El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur extendió el aviso hasta las 7 p. m. del miércoles. Incluye la mayoría de los condados de Los Ángeles, Orange y Riverside en la Cuenca del Aire de la Costa Sur y el Valle de Coachella.

El polvo arrastrado por el viento puede generar niveles de índice de calidad del aire que son insalubres para los grupos sensibles o peores. Los vientos pueden dispersar las cenizas de los incendios de Palisades y Eaton, que han quemado un total de 37,800 acres en las áreas de Pacific Palisades y Altadena.

También se dejaron cenizas de incendios recientes más pequeños en Sylmar y el oeste del Valle de San Fernando, y cicatrices de quemaduras de los incendios Line, Airport y Bridge del otoño pasado.

