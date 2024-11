Fiscales revelan nuevos detalles sobre el asesinato de una pareja en Brea

Lo que debes saber Kuanlun Wang, de 37 años, fue asesinado a tiros en un desierto el 12 de octubre. Luego, colocaron su cuerpo en su propio Tesla y lo llevaron de regreso a su casa en Brea.

Jing Li, de 37 años, fue atacada con un martillo, llevado a un desierto y luego recibió un disparo mortal.

El sospechoso, Huangtin Gong, de 30 años, era socio comercial de Wang.

Un hombre de Glendale, California, que le debía a su socio comercial $80,000 está acusado de matar a su colega y a la esposa de éste antes de quemar sus cuerpos e incendiar sus autos en dos desiertos del sur de California, según la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange.

Huangting Gong, de 30 años, está acusado de encontrarse con su socio comercial, Kuanlun Wang, de 37 años, en un desierto el 12 de octubre y dispararle en la cabeza, según la oficina del fiscal del distrito. El sospechoso está acusado de colocar luego el cuerpo de la víctima en su propio Tesla y conducir de regreso a la casa de la víctima en Brea.

Una vez que Gong llegó a Brea, supuestamente usó un martillo y atacó a la esposa de Wang, Jing Li, de 37 años. Después del asalto, el sospechoso metió a Li en su propio Tesla y la llevó a un desierto en San Bernardino, donde le disparó y quemó su cuerpo, según la oficina del fiscal del distrito.

Fue después de dispararle a Li que Gong supuestamente regresó a Brea para recuperar el cuerpo de Wang. Luego se deshizo del cuerpo de su socio comercial en un desierto en el condado de Riverside y lo quemó, según los fiscales. Luego llevó los autos de la pareja a diferentes áreas desérticas y les prendió fuego.

La oficina del fiscal del distrito dijo que después de los asesinatos, el sospechoso regresó a la casa de la víctima el 14 de octubre y robó relojes, zapatos, bolsos y ropa por un valor de casi $250,000.

“La depravación no describe adecuadamente la insensibilidad que implica matar a un ser humano y luego conducir el propio coche de la víctima con su cuerpo dentro para llevar a cabo el resto de su plan”, dijo el fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer, en un comunicado.

“Nadie merece el destino de ser ejecutado y luego prendido fuego en medio del desierto en un intento desesperado por parte de un asesino de encubrir sus crímenes. Estamos comprometidos a buscar justicia para las víctimas y sus seres queridos”.

Gong fue arrestado después de que un miembro de la familia se pusiera en contacto con la policía de Brea el 15 de octubre tras no tener noticias de Wang durante días. Durante la llamada a la policía, el familiar dijo a la policía que Gong le debía a Wang $80,000.

Gong enfrenta cargos que incluyen dos cargos de asesinato, secuestro, dos cargos de incendio provocado y robo en primer grado. Además, enfrenta un aumento de la pena por circunstancias especiales por cometer un asesinato durante un secuestro.

La oficina del fiscal del distrito explicó que los casos de asesinato en circunstancias especiales requieren que un comité considere si se debe aplicar la pena de muerte. En estos casos, el fiscal y la defensa deben realizar una presentación. Luego, el fiscal de distrito toma la decisión.

Gong será procesado el 2 de diciembre en Santa Ana.

