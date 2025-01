Bombero se entera de que será padre de trillizos en llamada desde el camión

Mientras los socorristas de emergencia de otros estados regresan a casa después de ayudar en la lucha contra los incendios Eaton y Palisades en el condado de Los Ángeles, un bombero vecino regresa a casa con la nueva emoción de estar esperando trillizos.

Zachary Griffin del Departamento de Bomberos del condado Kern fue enviado al condado de Los Ángeles junto con docenas de otros bomberos de su departamento. Dijo que se fue porque su esposa embarazada tenía programada una ecografía de 12 semanas, pero la pareja estaba preparada para su ausencia.

“Hemos estado preparándonos para los gemelos durante aproximadamente un mes, así que cuando salí de la estación supe que existía la posibilidad de que me perdiera la cita de ultrasonido”, dijo Griffin. "Mi esposa y yo sabíamos que me inscribí para ayudar a la gente y decidimos hacerlo a través de FaceTime".

La esposa de Griffin estaba acompañada por un amigo, quien lo llamó a través de Facetime mientras estaba en el camión de bomberos. Las cosas iban bien como se esperaba hasta que se notó una cosa.

“Escuché a mi esposa decir de fondo: '¿Es eso lo que creo que es?' y yo dije: 'Oye, inclúyeme en el circuito, por favor'. ¿Qué está pasando? Y escuché al técnico de ultrasonido decir que eran tres”, recordó el bombero.

Griffin dijo que inicialmente la revelación lo tomó por sorpresa ya que la pareja pensó que solo estaban esperando dos bebés.

“Pensé que me estaban engañando por un segundo”, dijo. “Pude ver la ecografía, los tres sacos adentro y me quedé boquiabierto. Me sentí abrumado por la emoción, pero más que nada me sorprendió”.

Con su equipo programado para regresar a casa, al igual que muchos equipos de otros estados, Griffin dijo que está ansioso por volver al lado de su futura esposa.

"Estamos muy emocionados y es una bendición", dijo. "Regresaré a casa y estoy emocionado de verla cada vez que regresemos a casa".