“No entiendo la razón del ataque”, lo apuñalan mientras transitaba en silla de ruedas en Bellflower

Mike Olson, una persona sin brazos ni piernas, fue atacado por sorpresa con un objeto punzo cortante por un sospechoso que se dio a la fuga en Bellflower.

El incidente ocurrió el pasado 21 de noviembre mientras transitaba en su silla de ruedas por la Avenida Lakewood, cerca de la intersección con la Avenida Clark, alrededor de las 8 a.m.

“Desde mi punto de vista, primero sentí un dolor de algo cortante en mi espalda”, cuenta Olson.

“El sospechoso se tropezó sobre mí, me miró y me dijo lo siento hermano después de una pausa cómo de 10 segundos me volvió a cortar en el estómago”.

Olson se dirigía a una tienda 7-11 cuando sufrió el ataque que le dejó dos heridas graves.

“No entiendo la razón del ataque. No hubo un altercado, no hubo ni un intercambio de palabras”, dijo Olsen. “Pase en mi silla de ruedas, se hizo a un lado, le dije 'gracias' y no tengo idea porque lo hizo”.

De acuerdo a las autoridades, el ataque fue reportado 3 días después, ya que la víctima pensó que sus heridas no eran tan graves.

Sin embargo iniciaron las investigaciones y se atendió al herido. el ataque quedó captado por cámaras de seguridad del área

“El video está un poco borroso, no enseña el momento en el que el sospechoso apuñala a la víctima pero si nos da lo que necesitamos para ver qué es lo que sucedió”, dijo Miguel Mesa, vocero del Departamento del Alguacil del Condado de los Ángeles (LASD).

La víctima señaló que solo pide justicia ya que tiene miedo que vuelva a ocurrir algo similar y que por su condición no pueda defenderse.

“Si está dispuesto a hacer algo así con alguien cómo, estoy seguro que lo hará otra vez”, dijo Olson. “Y tal vez si ocurriera, esa persona no tenga tanta suerte de sobrevivir".

Las autoridades piden la ayuda del público para dar con el responsable de esta agresión, cualquier información puede llamar al LASD.