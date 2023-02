Publicarán video sobre la muerte de una persona con doble amputación a manos de la policía

El video de los eventos que llevaron a la policía a matar a tiros a un doble amputado en silla de ruedas que estaba armado con un cuchillo se dará a conocer durante una conferencia de prensa en Huntington Park.

La conferencia de prensa con la policía en la comunidad del sureste del condado de Los Ángeles está programada para las 11 a.m. Se espera que el departamento proporcione una actualización sobre la investigación y un video de los momentos previos al tiroteo del 26 de enero.

El tiroteo policial siguió a un apuñalamiento que dejó hospitalizado a un hombre de 46 años. Anthony Lowe, de 36 años, apuñaló a la víctima antes de que la policía usara una pistola paralizante y le disparara, según el departamento.

Las autoridades están investigando el tiroteo fatal por parte de la policía de un sospechoso de apuñalamiento que, según los oficiales, los amenazó con un cuchillo grande cerca de Los Ángeles la semana pasada.

En un comunicado, la policía dijo que los oficiales respondieron al informe de un apuñalamiento y encontraron a una víctima que sufrió un colapso pulmonar y hemorragia interna. La víctima le dijo a la policía que fue atacado por un hombre negro en silla de ruedas, dijo la policía.

“El sospechoso se bajó de su silla de ruedas, corrió hacia la víctima sin provocación y lo apuñaló en el costado del pecho con un cuchillo de carnicero de 12 pulgadas”, dijo la policía en el comunicado. “El sospechoso luego corrió hacia la silla de ruedas y huyó de la escena en la silla de ruedas”.

Los oficiales encontraron a Lowe cerca, con un cuchillo grande. Lowe "amenazó con avanzar o lanzar el cuchillo", según el comunicado de la policía.

El video proporcionado por un testigo y publicado en Twitter parece mostrar a Lowe fuera de la silla de ruedas seguido por la policía.

Los oficiales usaron dos pistolas paralizantes antes de disparar fatalmente a Lowe en la acera.

Los familiares han denunciado el uso de la fuerza, cuestionando por qué fue necesario usarla contra un hombre que necesitaba una silla de ruedas.

"Quiero lograr la verdad y la justicia, porque si alguien más le hubiera disparado a Anthony, siendo una persona discapacitada, ahora estaría en la cárcel por asesinato", dijo Ebonique Simon, la madre del hijo de 15 años de Lowe's a NBC News. "No estarían de vacaciones con goce de sueldo".

La policía de Huntington Park se ha negado a comentar sobre la muerte de Lowe. Se estaba preparando un informe sobre el apuñalamiento.

Ambas piernas de Lowe's fueron amputadas el año pasado. Todavía no había recibido prótesis.

Activistas comunitarios realizaron una marcha durante el fin de semana en Huntington Park en apoyo a la familia de Lowe's.

La familia presentó una demanda contra la ciudad en nombre del hijo de 15 años de Lowe's. Un reclamo es el primer paso antes de presentar una demanda.

Los oficiales involucrados en el tiroteo fueron puestos en licencia administrativa paga, en espera del resultado de la investigación.

