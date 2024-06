Ayuntamiento de Los Ángeles rechaza donación de perros policía

El martes, el Concejo Municipal de Los Ángeles se negó a aceptar una donación de dos perros de servicio policial y devolvió la solicitud al comité después de que un miembro del concejo expresó su preocupación sobre la compañía que proporcionó los animales.

"No tengo problema con donar perros a la policía. Eso no es un problema'', dijo el concejal Bob Blumenfield en la reunión del martes. "Pero lo que me preocupa es que esta compañía, llamada Adlerhorst International, sea la Nombre del búnker nazi utilizado por Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.''

Un representante de Adlerhorst International no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el martes por la tarde.

Blumenfield dijo que buscó en línea para ver si el nombre de la empresa tenía otro significado, pero no pudo encontrar.

"Esta compañía es una compañía que está glorificando el búnker de Hitler, y es una compañía que está tratando con los pastores alemanes, de los cuales existe toda esa historia con el Holocausto", dijo Blumenfield.

Añadió: "No sé cuál es la intención de esta empresa, pero en realidad es un nombre espeluznante que no debería asociarse con una empresa como esta. Han tenido mucho tiempo para ocuparse de ello, y yo "No puedo soportar hacer negocios con una empresa que está glorificando el búnker de Hitler".

Blumenfield, con el apoyo de sus compañeros, pidió a la Fundación de la Policía de Los Ángeles que informara sobre el origen de los perros. La donación fue devuelta al Comité de Seguridad Pública del consejo.

En marzo, la Junta de Comisionados de Policía aprobó una transferencia para la aceptación de dos perros, con un valor de 26,900 dólares, para el pelotón K-9 de la División Metropolitana. Según el departamento, los dos perros reemplazarían a otra pareja que se retiró del programa debido a su vejez y problemas de salud.

La fundación LA Police es una organización independiente sin fines de lucro que proporciona financiación y apoyo al Departmento de Policía de Los Ángeles. Las donaciones de la fundación han ayudado al departamento a actualizar la tecnología y realizar capacitación especializada.

Una factura que el departamento transmitió al consejo señalaba que los perros vendrían de Adlerhorst International, ubicado en 3951 Vernon Ave. en Jurupa Valley.

En 2021, VICE News informó sobre la empresa, que describió como una de las "instalaciones de entrenamiento K-9 más grandes del país, que suministra perros a más de 300 agencias policiales".

Adlerhorst, que significa "Nido del Águila" en alemán, fue un complejo de búnkeres de la Segunda Guerra Mundial construido para esconder a Hilter en los Alpes bávaros. El lugar también sirvió como puesto de mando de Hitler en diciembre de 1944 y enero de 1945.

Vice informó que David Reaver, fundador y entrenador pionero de policías K-9, había sido demandado decenas de veces en relación con supuestas lesiones causadas por los perros que provienen de sus instalaciones. Reaver ha negado acusaciones de racismo en el pasado, diciendo que el nombre de la compañía proviene de una perrera alemana donde compró un perro en la década de 1960. Lanzó su empresa en 1976.