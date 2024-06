Uno de los carriles de la Avenida la Brea sigue cerrado más de un año después de los deslizamientos de tierra

Uno de los carriles de la Avenida La Brea en la zona de Baldwin Hills ha estado cerrado por más de un año después de los derrumbes ocasionados por las tormentas del 2023 que fueron históricamente fuertes.

Sin embargo, más de una año después, el costado derecho de la avenida con dirección norte sigue cerrado, y se ha convertido en un espacio donde se está acumulando basura.

Residentes de la zona se preguntan por qué se ha tardado tanto para reparar esta vía.

Regina de Jesus, who lives in the area, says that she has to travel through La Brea to go to work.

“Durante el tiempo que uso La Brea el tráfico es muy pesado. Antes era un poco más fácil, porque La Brea tiene los tres carriles que funcionaban muy bien”, dice y agrega que ahora es diferente, “cuando el semáforo cambia a verde, no tienes tres carriles para pasar por LA Brea. El primer carril ha estado cerrado desde hace mucho tiempo”.

De hecho, la primera vez que cerraron uno de los carriles de La Brea Ave fue el 15 de marzo del 2023, cuando un deslizamiento de tierra cubrió al menos dos carro en esa calle, y otro flujo de lodo afectó varias casas en la zona.

Justo después del semáforo en Don Lorenzo Drive, uno de los carriles comienza a dirigir el tráfico hacia el carril del medio. Pocos pies después se encuentra una barricada en el lugar donde ocurrió uno de los deslaves. En las últimas semanas, el lugar se ha convertido en un espacio donde se han comenzado a botar objetos grandes.

“Ahora la gente empezó a poner basura en ese espacio vacío”, dijo Regina. “Un colchón, una especie de sillas”, añadió.

¿Quién debe reparar la avenida La Brea?

Las fuertes lluvias de los últimos dos años han causado varios daños en diferentes zonas de California. Otros tramos que resultaron dañados durante las tormentas de 2023, e incluso a principios de 2024, ya han sido reparados, incluidas áreas en Woodland Hills, la Pacific Coast Highway y Chatsworth.

Topanga Canyon Boulevard, por ejemplo, reabrió al público el 2 de junio, tres meses antes de lo previsto y la inauguración fue celebrada por el gobernador Gavin Newsom.

Sin embargo, las personas que viven cerca de otras calles y avenidas han estado esperando que las reparen.

La Avenida La Brea es una de las calles que conecta a los residentes del sur de Los Ángeles con otras partes de la ciudad. Los deslizamientos de tierra que afectaron la zona en 2023 y 2024 no solo provocaron deslizamientos de tierra que obstruyeron las calles, también afectó las viviendas que se encuentran en los cerros de ese barrio.

El área donde se encuentra la avenida la Brea está justo en la frontera de jurisdicción de obras públicas entre el condado y la ciudad de Los Ángeles.

Telemundo 52 Los Ángeles se puso en contacto con el Departamento de Obras Públicas del condado de Los Ángeles, y en un comunicado respondieron: “Brindamos servicios a las áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles. La ubicación indicada en su consulta está bajo la jurisdicción de la ciudad de Los Ángeles”.

Nos comunicamos también con el Departamento de Obras y Asuntos Públicos de la ciudad de Los Ángeles, pero hasta el momento no hemos recibido una respuesta sobre cuándo se puede esperar que comiencen las reparaciones de la vía, o si permanecerá cerrada por tiempo indefinido.

Mientras tanto los residentes siguen esperando respuestas.