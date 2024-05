Topanga Canyon Boulevard reabrirá este fin de semana, tres meses antes de lo previsto

Lo que debes saber Un tramo de Topanga Canyon Boulevard fue cerrado a principios de marzo después de un deslizamiento de tierra.

La carretera proporciona un vínculo entre el Valle de San Fernando y la costa del condado de Los Ángeles.

Se espera que la carretera vuelva a abrir el domingo, meses antes de lo previsto.

Una ruta vital entre el Valle de San Fernando y la costa del condado de Los Ángeles reabrirá este fin de semana.

Topanga Canyon Boulevard reabrirá el domingo, tres meses antes de lo previsto, anunció la oficina del gobernador el viernes.

“Solo quiero agradecer a los hombres y mujeres de Caltrans por trabajar horas extras para lograr esto”, dijo el gobernador Gavin Newsom en un anuncio publicado en las redes sociales.

La vía panorámica sobre el cañón, también conocida como Ruta Estatal 27, cerró a principios de marzo debido a un importante deslizamiento de tierra cerca de la Pacific Coast Highway. Tierra, barro y rocas que pesaban aproximadamente 9,2 millones de libras cayeron por una ladera hacia la carretera de dos carriles durante fuertes tormentas.

Aproximadamente 80,000 yardas cúbicas, eso es suficiente para llenar 5,500 camiones volquete, dijo Caltrans.

Otro deslizamiento importante ocurrió junto al deslizamiento actual en la década de 1940. La diapositiva del 9 de marzo tenía el doble de tamaño.

Se tuvieron que quitar rocas y tierra desde la parte superior del área del deslizamiento hasta el pie de la pendiente, dijo Caltrans. Quitar el material desde la punta hacia arriba aumentaría el riesgo de derribar más rocas.

Normalmente utilizada por decenas de miles de conductores, se esperaba que la carretera permaneciera cerrada al menos hasta el otoño para su limpieza y reparación.

Los pequeños comercios a lo largo de la carretera informaron de una caída significativa en el número de visitantes, la mayoría de los cuales se detienen al pasar por los pueblos a lo largo de la ruta. Algunos esfuerzos de ayuda empresarial organizados.

“Quiero decir, hemos bajado un 50% desde el cierre. Entonces, ya sabes, han pasado como unos meses, pero nos arremangamos y comenzamos a trabajar", dijo Enrico Busto, propietario de una tienda de sombreros personalizados en Topanga, a la estación hermana NBCLA esta semana.

A partir del 1 de julio, los propietarios de pequeñas empresas en el área pueden solicitar subvenciones únicas de hasta $10,000. El dinero es parte de un nuevo fondo de interrupción de negocios disponible ofrecido por el condado de Los Ángeles.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English