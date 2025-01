Autoridades arrestan a sospechoso de robo que vestía de bombero en zona de evacuación por incendios

Un hombre que vestía un uniforme de bombero y que fue arrestado bajo sospecha de robo se encuentra entre más de dos docenas de personas detenidas por violaciones a las zonas de evacuación por incendios forestales y otros delitos en el condado de Los Ángeles, dijeron las autoridades el domingo.

El hombre que vestía una chaqueta y un sombrero de bombero estaba en un automóvil con otras dos personas el viernes por la noche en un área de Malibú bajo una orden de evacuación del incendio de Palisades.

"Cuando estaba en la zona de Malibú, vi a un señor que parecía un bombero y le pregunté si estaba bien porque estaba sentado", dijo el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna. "No me di cuenta de que lo teníamos esposado. Lo estábamos entregando al Departamento de Policía de Los Ángeles porque estaba vestido como un bombero y no lo era. Lo atraparon robando en una casa".

El condado ha implementado un toque de queda que sigue vigente todas las noches desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m. en las áreas de evacuación obligatoria en las zonas de incendios de Eaton y Palisades. Solo los bomberos, los trabajadores de servicios públicos y el personal de las fuerzas del orden tienen permitido ingresar a esas áreas.

Además de las violaciones del toque de queda, el hombre fue arrestado bajo sospecha de hacerse pasar por bombero, dijo el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell.

"Había tres personas en un vehículo que fue detenido", dijo McDonnell sobre el encuentro. "Estaban donde no se suponía que debían estar. Uno llevaba una chaqueta y un casco contra incendios.

"Tenemos gente que hará todo lo posible para hacer lo que quiera para explotar a las víctimas de esta tragedia".

Se ha arrestado a unas 29 personas por violar los toques de queda de las zonas de evacuación. Alrededor de 25 de esos arrestos se produjeron en las zonas de incendios de Eaton y cuatro en las zonas de incendios de Palisades.

Una persona arrestada en la zona de incendios de Eaton también se resistió al arresto, dijo Luna. De los seis arrestos en las zonas de incendios de Eaton el sábado por la noche, tres fueron por violaciones del toque de queda y tres enfrentan cargos adicionales, que incluyen portar un arma de fuego oculta y delitos relacionados con narcóticos.

El sheriff de Los Ángeles, Robert Luna, dio las siguientes cifras.

"Esos son problemas con los que se están enfrentando nuestros agentes y oficiales de primera línea", dijo Luna.

Luna y McDonnell también advirtieron contra los estafadores que buscan aprovecharse de las personas que ya han perdido sus hogares y pertenencias en los incendios.

El departamento del sheriff ha aumentado la dotación de personal a 1,200 personas para patrullar las zonas de evacuación, ayudar con las evacuaciones y otras funciones. Muchos están trabajando turnos de 12 horas, complementados por cientos de miembros de la Guardia Nacional.

Aproximadamente 105,000 personas siguen bajo órdenes de evacuación en todas las zonas del incendio. Unas 87,000 están bajo advertencias de evacuación. Las autoridades dijeron que las zonas del incendio siguen siendo extremadamente inseguras, con cables eléctricos caídos, edificios inestables y focos de fuego.