Cierran carriles en la autopista 405 en Sherman Oaks por posible investigación de tiroteo

La Patrulla de Caminos de California (CHP) cerró los carriles en la autopista 405 en el oeste del Valle de San Fernando para un accidente y una investigacion policial, la madrugada del viernes.

Los oficiales fueron enviados a la autopista en dirección norte cerca del Bulevar Burbank, alrededor de las 5 a.m., tras un informe de un accidente de tráfico, y luego se enteraron de que se había producido un posible tiroteo, según el CHP.

Los paramédicos llevaron a una persona a un hospital para recibir tratamiento por una lesión no especificada, informó el CHP.

Dos carriles permanecen abiertos en el lado norte de la autopista cerca de Burbank Boulevard en Sherman Oaks, cerca del cruce de la autopista 101. El tráfico estaba congestionado a ambos lados de la autopista.

El video de NewsChopper4 mostraba un vehiculo tipo hatchback cerca del divisor de concreto con la puerta trasera abierta y artículos esparcidos cerca del suelo.

Las autoridades recomiendan a los conductores buscar rutas alternativas. El tráfico en dirección norte estaba atascado hasta Ventura Boulevard alrededor de las 6:30 a. m. El viaje en dirección sur era lento desde Mission Hills.

