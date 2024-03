Asegura que sus pagos de discapacidad fueron retirados por otra persona

Una mujer se lastimó en el trabajo, y estaba recibiendo pagos por discapacidad, pero cuando trató de retirar su dinero, la cuenta estaba vacía, y cuando intentó resolverlo con el banco, no lo logró.

Mirella Hernández dice que cuando le explicaron que el dinero había sido retirado en un cajero automático específico, ella les dijo que nunca había estado ahí, pero aun así, le negaron su reclamo.

El pasado 28 de diciembre, cuenta Hernández, fue a Bank de America, cerca de su casa, en Van Nuys, a retirar el pago que recibe luego de haberse lastimado la espalda en el trabajo.

“La cantidad que yo fui a retirar fueron 940 dólares”, dijo Hernández.

Ese dinero, cuenta, la ha mantenido a flote mientras se recupera.

“Pues más que nada para pagar mi renta, mis facturas de casa para la comida”, dijo Hernández.

Pero tuvo problemas al tratar de hacer el retiro, así que entró al banco a preguntar qué pasaba.

“El banco me dijo que el dinero lo retiraron en la Vermont y Hollywood en Los Ángeles. Entonces yo les dije que ¿cómo era posible que ellos me habían entregado ese dinero a mí si yo no conozco ese lugar”?

Hernández contó que presentó un total de tres reclamos, puesto que Bank of America le informó que tras investigar habían determinado que ella hizo el retiro, y no había fraude.

"Me sentí frustrada porque ellos confirmaban que realmente ellos me habían dado a mí el dinero. Yo he sido siempre una persona honesta y me gusta explicar el problema de lo que sucedió, pero ellos me lo negaban. Me decían: “Es que usted recibió el dinero”. Me sentí como si yo estuviera robándome mi propio dinero. Me hicieron sentir ellos así".

Hernández dijo que ya no sabía qué hacer.

"La verdad ya me había rendido. Ya dije no, si no me ayudan ellos, ¿qué voy a hacer?

Perdí mi dinero. Pero gracias a Dios. Dios existe y la gente buena en el camino también. Fue cuando pensó en llamar a Telemundo 52 Responde.

En cuanto Telemundo 52 Responde fue informado del caso de Hernández, solicitaron a Bank of America a evaluar una vez más su reclamo, y pronto recibió la respuesta que estaba esperando.

“A los dos días me resolvieron mi problema. No me dieron ninguna explicación, nada más me dijeron que se había resuelto mi caso, que mi dinero ya estaba disponible”, dijo.

Luego de confirmar que Hernández recibió su dinero, Telemundo 52 Responde solicitó a Bank of America una declaración sobre lo sucedido, y a través de un comunicado dijeron: “No podemos compartir detalles por protección a la privacidad de nuestro cliente, pero hemos actualizado su reclamo, y dado una resolución positiva al problema”.

Por su parte, Hernández expresó gran alivio por la resolución y mandó un mensaje a quienes puedan estar pasando por una situación similar.

“Yo les recomiendo a las personas que no se queden calladas, que busquen las soluciones, porque sí, a veces nos rendimos en la primera, en el primer camino, pero hay muchos caminos por recorrer y hay más gente en frente de uno que nos pueden echar la mano”, dijo Hernández.