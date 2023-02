Sal Paredes asegura que rentó por internet un carro en México, pero al llegar por él, le querían cobrar más de mil dólares por el seguro automovilístico, aunque asegura, al reservarlo, no le dijeron que habría ese costo.

Frustrado, llamó a Telemundo 52 Responde para ayudarle a resolver el caso.

Él insiste en que, aunque tenía seguro automovilístico internacional, se negaron a entregarle el carro y, tampoco le quisieron devolver lo que pagó, pero Telemundo 52 Responde le pudo ayudar.

El señor Paredes cuenta que cuando sus papás fueron de viaje a México le pidieron ayuda con un asunto que él creyó sería muy sencillo.

“Me pidió que si le podía hacer una reservación para un coche, para que tuviera un poco de libertad en moverse”, dijo Sal, quien le rentó un carro a su papá en México.

Rápidamente, Sal se metió al internet, y encontró un vehículo a través de la agencia “Europcar”, así que lo reservó por una semana. El precio total, según decía su recibo, sería de 226.06 dólares.

“Según yo arreglé todo para que él solo llegara, presentará su tarjeta y su identificación y ya le alquilaran el carro”, contó Sal.

Pero cuando su papá llegó, le notificaron que tenía que pagar $1,100 dólares por un seguro automovilístico.

“Muchísimo dinero, considerando que nos habían dicho que el carro por una semana iba a costar $225 dólares, pero el seguro iba a costar $1,100? Cómo que está un poco aprovechando, ¿no”?

Sal dijo que su papá les explicó que él tenía cobertura internacional.

“Mi papá tiene seguro americano, y con ese él puede usar cualquier carro que rente y estar cubierto, y también tenía seguro con su tarjeta de crédito que cualquier carro cubierto. Entonces estaba asegurado doble y no se lo aceptaron”, contó Sal.

Al final, asegura, se negaron a rentarle el vehículo, o a devolverle lo que pagó por adelantado, y lo peor para Sal fue que no pudo apoyar a sus papás, y fue cuando decidió comunicarse con Telemundo 52 Responde.

El equipo de Telemundo 52 Responde se puso en contacto con Europcar, donde tras evaluar la situación, decidieron devolverle su dinero al señor Paredes.

“Se pagaron $225 dólares y eso me regresaron. Sin el apoyo de ustedes [Telemundo 52 Responde] no se hubiera hecho. Me siente bien que hay recursos como ustedes que nos pueden apoyar”, dijo Sal.

Recuerde que es muy importante leer completamente y entender muy bien los contratos que se realizan por internet, para no llevarse sorpresas y si va a contratar una compañía por primera vez, sobre todo en otro país, primero busque reseñas, para ver si otros clientes quedaron satisfechos o no.

Europcar envió el siguiente comunicado sobre el caso del señor Paredes:

Europcar lamenta mucho que el padre del señor Paredes haya tenido dificultades a la hora de recoger su vehículo desde nuestra ubicación en Mazatlán, México. Desafortunadamente, la CNSF (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas), que es la autoridad reguladora responsable de la estabilidad y el funcionamiento eficiente del mercado asegurador en México, no acepta la cobertura de seguro que brindaba la tarjeta de crédito del señor Paredes. Puede encontrar una lista completa de los proveedores de seguros aceptados en México en https://listainstituciones.cnsf.gob.mx/. Esto significaba que el vehículo solo podía ser liberado si el padre del señor Paredes aceptaba nuestra cobertura de seguro. Sin embargo, aceptamos que esta información no es tan clara como podría ser cuando se realizan reservas para México. Por lo tanto, estamos trabajando con nuestros colegas mexicanos para mejorar esto. Teniendo en cuenta la experiencia, hemos pedido disculpas al señor Paredes por la experiencia de su padre y hemos reembolsado el pago original de $226.06 dólares. Este fue procesado el 22 de diciembre y el señor Paredes confirmó que estaba satisfecho con esta resolución.